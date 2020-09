"Pasini era al ristorante con il cadavere di Sabrina nell'auto"

Diventa un giallo sempre più fitto ed intricato il delitto di Sabrina Beccalli , la 43enne uccisa e poi data alle fiamme lo scorso 15 agosto nelle campagne di Vergonzaga, in provincia di Crema. Il sospetto assassino, Alessandro Pasini, già in carcere con l'accusa di omicidio e distruzione di cadavere, sarebbe stato a pranzo in trattoria con il cadavere della donna ancora in auto.

Quel pranzo in trattoria del sospetto assassino

Un dettaglio macabro, di quelli da far accapponare la pelle. Alessandro Pasini, 45enne cremasco, non si sarebbe disfatto del corpo di Sabrina subito dopo averla uccisa ma, secondo una indiscrezione riferita dal quotidiano la Provincia di Cremona, sarebbe stato a pranzo con amici in una trattoria locale con la salma ancora intonsa della donna a bordo dell'auto. Dunque, solo alla fine del convivio, avrebbe imboccato la strada che conduce tra le campagne di Vergonzaga per appiccare il rogo doloso. Un retroscena rabbrividente che rischia di aggravvare la posizione dell'unico indiziato del caso, per l'appunto Pasini, già in carcere con l'accusa di omicidio e distruzione di cadavere. In attesa che il rumor sia confermato, il legale del sospetto assassino, Paolo Sperolini, ha annunciato un memoriale difensivo.

Domani l'esito dei test del Dna