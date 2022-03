"Tanti profughi positivi, c'è un nuovo problema varianti": l'allarme di Bassetti

Attenzione ai focolai di ritorno: Matteo Bassetti invoca attenzione nella gestione dei profughi ucraini. L’infettivologo, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, è tornato a parlare dell’arrivo in Italia di diversi cittadini ucraini in fuga dalla guerra, e ha nuovamente acceso i riflettori sulla percentuale molto bassa di vaccinati contro il Covid.

A confermare i timori dell’esperto, le notizie di diversi profughi ucraini positivi. “Molti sono nei Covid hotel” , ha spiegato Bassetti ai microfoni di Adnkronos, ma non è tutto: “Dobbiamo fare attenzione a queste situazione per evitare focolai di ritorno con nuove varianti” . Uno scenario che l’Italia non può permettersi, per questo motivo vietato indugiare: “Queste persone vanno vaccinate, tamponate con controlli costanti, ma soprattutto è necessario il sequenziamento dei tamponi per verificare la presenza di nuove varianti” . Necessaria la massima cautela, dunque, per evitare l’arrivo di nuove varianti. In base alle recenti stime, il 33% degli ucraini non ha completato il ciclo vaccinale contro il Covid.

Nel corso del suo intervento, Bassetti si è soffermato anche sul rialzo di casi positivi registrato nel corso degli ultimi giorni, nulla di allarmante a suo avviso. “Dobbiamo abituarci all’altalena del numero dei contagi” , ha precisato l’infettivologo. Le buone notizie arrivano soprattutto sulla malattia grave, con numeri sempre più bassi, e sui ricoverati negli ospedali: “Una quota significativa non è per Covid, ma per altro e poi si scope la positività” .