"Per te si divertono?", "Ma piantala, hai rotto...". Ed è "rissa" in tv tra Merlino e Feltri

In pochi avrebbero scommesso che l'ultima puntata de L'Aria che tira sarebbe finita in bagarre tra Myrta Merlino e il direttore di Libero, Vittorio Feltri. L'esordio della trasmissione, in onda su La7, aveva offerto spunti interessanti e larghe vedute di intesa sul ruolo delle donne nel lavoro e in politica. Ma una volta toccato il tema dell'aborto, la situazione è sfuggita di mano a tutti e sono volate parole grosse.

Vittorio Feltri si è collegato in diretta con Myrta Merlino e la conduttrice ha accolto l'ospite elogiando il suo ultimo editoriale sulle donne in politica. La Merlino si è dimostrata in sintonia con la visione spiccatamente femminista di Feltri, chiedendo però delucidazione su un finale piuttosto negativo. Una richiesta di chiarimenti che ha dato il "la" a Vittorio Feltri per spiegare: " Le donne in politica non riescono a sfondare perché non amano la politica. Sono poche le donne che si dedicano alla politica e quindi pochissime quelle che riescono a distinguersi ". Diversamente da quanto avviene, secondo il direttore di Libero, nelle professioni dove " le donne che frequentano di più l'università rispetto agli uomini sono mediamente più brave dei maschi, studiano meglio e sono più tenaci. Io ho due medici donne e sarò vecchio come un dattero, ma sono ancora qui a rompere i cogli*** ".

Fra l'altro le donne hanno anche più attaccamento al lavoro, ad un certo punto possono sbandare solo quando sono spinte da un forte desiderio di maternità e per sfornare figli perdono qualche autobus

Avendone sfornati tre ti posso dire che si possono fare figli e lavorare

Abbiamo avuto sei milioni di aborti. Se fossero nati non avremmo il problema delle culle vuote

Però la libertà di abortire è sacrosanta. Detta così sembra che le donne si divertano ad abortire

A far scatenare laè stata una considerazione finale di Feltri che, nel chiudere il suo intervento, ha affermato: "". Myrta Merlino sulle prime ha ironizzato: "". Poi però la discussione si è spostata sul tema ben più caldo dellscatenando lo scontro. "", ha ribattuto Feltri. Myrta Merlino, decisamente alterata, ha interrotto il direttore di Libero: "".