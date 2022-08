Tenta di uccidere la ex moglie con una balestra poi si ammazza

Ha tentato di uccidere la ex moglie con una balestra poi, con la stessa arma, si è tolto la vita. L'uomo, Michele Beato, 56enne di origini pugliesi ma residente in Veneto, è stato trovato senza vita nel garage della sua abitazione, a Torre di Mosto (Venezia). La vittima, 52 anni, è stata ferita a gambe e braccia. Soccorsa dai sanitari del Suem, ora verserebbe in gravissime condizioni.

Il tentato omicidio

Stando a quanto riporta Il Gazzettino online il tentato omicidio si è consumato in via Roma, a Torre di Mosto, nel primo pomeriggio di oggi (lunedì 8 agosto). L'uomo, una ex guardia giurata, ha raggiunto la moglie all'esterno dell'esercizio commerciale dove lavora, un negozio di parrucchiere da uomo. Non appena la donna è uscita per raggiungere la propria auto è stata aggredita. Beato avrebbe approfittato dell'attimo in cui la 52enne si è seduta nell'abitacolo per rompere i vetri del finestrino e colpirla con la balestra. Alcuni testimoni hanno allertato immediatamente i soccorsi e il 112.

Il suicidio

Convinto di averla uccisa, il 56enne si è diretto verso casa. A quel punto, si sarebbe rifugiato in garage togliendosi la vita con la stessa arma utilizzata per colpire la ex. A dare l'allarme sarebbero stati alcuni conoscenti di Beato che avrebbero provato ripetutamente a contattarlo senza mai ricevere risposta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Stino di Livenza, guidati dal comandante Edoardo Barozzi, e i colleghi della compagnia di Portogruaro.

Le indagini

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto. Dai primi accertamenti investigativi risulta che Beato e la ex moglie sono entrambi originari di Bari. La coppia ha due figli: uno di 26 e l'altro di 29 anni. Dopo la separazione la donna si era trasferita a San Stino di Livenza (Venezia), e andava a lavorare come addetta alle pulizie in un negozio di barbiere di Torre di Mosto, poco distante dalla casa dell'ex marito. La 52enne, arrivata in ospedale con un codice rosso, versa in gavi condizioni.