Tenta di violentare una donna italiana,arrestato extracomunitario

Avrebbe tentato di violentare una ragazza italiana di trentatré anni, aggredendola alle spalle mentre era in compagnia di un conoscente. Solo l'intervento rapido di alcuni presenti, richiamati dalle urla della donna, ha impedito il peggio sino all'arrivo sul posto dei carabinieri. In manette è quindi finito un trentottenne siriano, arrestato poche ore fa con l'accusa di violenza sessuale aggravata per recidiva. I fatti sono avvenuti nelle prime ore del mattino a Firenze, in pieno centro storico.

Erano da poco trascorse le 5 e la giovane, in compagnia di un amico, si stava dirigendo con tutta probabilità verso la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella. Visto l'orario, il centro del capoluogo toscano non si presentava così affollato come la sera precedente. Ed è probabilmente mosso anche da questa considerazione che l'extracomunitario avrebbe agito con un'azione repentina: dopo aver colto di sorpresa l'uomo, mettendolo fuori gioco, si sarebbe scagliato con foga sulla trentatreenne. Dopo essere riuscito a gettarla a terra al termine di una breve colluttazione, avrebbe tentato di violentarla.

La pronta reazione della vittima, comprensibilmente scossa e in stato di choc ma non al punto da non riuscire a urlare, avrebbe se non altro attirato l'attenzione delle poche persone presenti in piazza a quell'ora. Fra loro, c'era anche una guardia giurata che insieme ad alcuni passanti ha avuto modo di intervenire per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, frapponendosi fra l'aggressore e la vittima. Il gruppo è anche riuscito a bloccare l'uomo, scongiurando il rischio che quest'ultimo potesse fuggire prima dell'arrivo di una volante dei carabinieri, allertati a quanto pare da un passante. Una volta giunti in loco, i militari hanno provveduto immediatamente all'identificazione dell'uomo, senza fissa dimora, scoprendo come quest'ultimo fosse oltretutto recidivo: era infatti già stato accusato nel recente passato di un episodio simile e per lui è quindi scattata l'aggravante della recidiva infraquinquennale.

È stato condotto dagli agenti presso il carcere di Sollicciano, in attesa che la giustizia faccia il proprio corso. Parallelamente, la ragazza è stata portata all'ospedale di Careggi per essere visitata: non avrebbe riportato ferite, al netto dello spavento. E il discorso torna nuovamente sulla "questione sicurezza": non è il primo caso di aggressione verificatosi nelle ultime settimane nella città toscana amministrata dal sindaco Pd Dario Nardella. I residenti, specie nella zona centrale del territorio, stanno a più riprese chiedendo un intervento risolutivo volto a ridimensionare il fenomeno.