Paura in Lombardia: forte scossa di terremoto

Articolo in aggiornamento

Forte scossa di terremoto nel nord Italia. La Lombardia ha tremato attorno alle 11.30 del mattino. L'Ingv segnala una scossa con magnitudo 4.4 con epicentro a Bonate Sotto, vicino a Bergamo. La scossa è stata avvertita in tutta la Lombardia, fino a Milano. Le persone per strada hanno avvertito un forte movimento anche nelle strade del centro. La terra ha tremato fino al confine con la Svizzera a nord e anche nel pavese. A Milano alcune scuole sono state evacuate per precauzione.

I vetri hanno tremato nei palazzi di tutta la regione e ora sono in corso le verifiche dei vigili del fuoco per rilevare eventuali criticità. La sala operativa del comando di Milano dei vigili del fuoco riferisce che non sono state segnalate, al momento, particolari criticità e le squadre di pompieri sono ancora all'interno delle loro sedi. Anche la protezione civile nazionale è in allerta: la sala operativa è in contatto con le sedi sul territorio per le verifiche del caso. In provincia si attende l'esito di una serie di comunicazioni, dato che la scossa sarebbe stata avvertita in modo più forte nel Vimercatese. Alcuni cittadini sono addirittura scesi per strada per paura dei crolli. Sono però in corso una serie di accertamenti ulteriori. Al momento nemmeno nella bergamasca si segnalano danni.

" Ero in ufficio, l'ho percepita ma non più di tanto. Sono uscito e in paese non c'era allarmismo, né gente presa dal panico ", ha detto Carlo Previtali, sindaco di Bonate Sotto. " Faremo verifiche sugli edifici ", ha aggiunto il sindaco.

Gli studenti delle scuole di Lecco sono stati fatti uscire dagli istituti in via precauzionale come previsto dal protocollo di sicurezza. La preoccupazione maggiore è stata per le famiglie che risiedono ai piani alti dei condomini, mentre a Merate (Lecco) è stato evacuato l'auditorium comunale e a Olgiate Molgora (Lecco) danni a una vecchia cascina, disabitata, in ristrutturazione.