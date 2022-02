"Ti spareranno in fronte". Ancora minacce per Brumotti

Non si fermano le indagini di Vittorio Brumotti nei quartieri più pericolosi del Paese. L'inviato di Striscia la notizia da anni documenta il degrado delle piazze di spaccio italiane e non è raro che venga aggredito e minacciato, sia dai residenti del posto sia da chi quei traffici effettivamente li effettua. Nel corso della puntata che andrà in onda oggi, 21 febbraio, verrà trasmesso un suo servizio registrato nel quartiere Rancitelli di Pescara, uno dei più difficili del capoluogo abruzzese.

L'accoglienza per l'inviato di Striscia la notizia non è stata delle migliori. Vittorio Brumotti è stato violentemente aggredito da un gruppo di persone ma, in particolare da una donna che, che si è scagliata contro di lui con schiaffi e non solo. C'erano numerosi testimoni ad assistere alla scena, mentre Vittorio Brumotti veniva picchiato e insultato in maniera pesante durante la realizzazione del servizio.

" Ti spareranno in fronte. Devono morire tua mamma e tuo padre ", ha gridato la donna all'inviato di Striscia la notizia. Nel comunicato stampa rilasciato dalla trasmissione di Antonio Ricci, si specifica che " a minacciare l’inviato è una donna che vende cocaina ai tanti clienti in coda davanti alla porta di casa ". Ma l'aggressione a Vittorio Brumotti si è protratta per diversi minuti, durante i quali all'indirizzo dell'inviato sono state rivolte durissime parole d'odio e di violenza. " Cesso. Buffone. Hai rotto il cazzo. Sei una merda. Devi morire sotto un camion. Tu devi fare un incidente mortale. Devi morire di Covid. Devi prendere un tumore ", prosegue ancora la donna.

Vittorio Brumotti a un certo punto è stato costretto ad andare via ma, quando ormai si trovava fuori dal palazzo, dall'alto gli è piovuto addosso di tutto. Secchiate d’acqua, lanci di bottiglie e altri oggetti, tra cui addirittura una pentola, sono stati lanciati addosso all'inviato di Striscia la notizia, che solo per poco non è stato colpito in testa dalla pentola. Ancora una volta, è stato l'intervento delle forze dell'ordine a evitare conseguenze peggiori per Vittorio Brumotti. L'inviato di Striscia la notizia non si arrende e continuerà a documentare le piazze dello spaccio, laddove lo Stato non riesce a penetrare per riportare la situazione alla normalità.