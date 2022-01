"Attento, la tua vita finisce". Brumotti aggredito nel fortino dei pusher

Nella piazza di spaccio la situazione è degenerata in un attimo. Così, d'un tratto, l'inviato di Striscia la notizia si è trovato letteralmente accerchiato. Sono volate minacce sempre più pesanti, poi è scattata l'aggressione. L'ennesima. Durante le riprese di un servizio televisivo di denuncia contro lo smercio di droga a cielo aperto, Vittorio Brumotti se l'è vista nuovamente brutta. Il campione di bike trial, su sollecito di alcuni residenti, si trovava a Licola, località della città metropolitana di Napoli a cavallo tra i comuni di Giugliano in Campania e Pozzuoli: lì, il suo tentativo di smascherare le attività illecite ha rischiato di finire male.

Arrivato nel quartiere preso in ostaggio dall'illegalità, l'inviato di Striscia ha sin da subito ricevuto un'accoglienza ostile. " Ringrazia che hai la telecamera ", gli ha detto uno dei pusher in tono minaccioso. Poi un'eclamazione di aperta sfida, con il tono di sa come farla franca: " Tu non mi fai nulla. Le guardie già sanno che io vendo la cocaina. Lo sa tutto il mondo. Mi devono solo arrestare. Non c'è bisogno che vieni tu ". Intanto, con gli operatori tv al seguito e in sella alla propria bici, Brumotti cercava di riprendere gli spacciatori in modo da allontanarli. La sua azione di denuncia, tuttavia, ha scatenato l'aggressività dei pusher e di chi li proteggeva.

La situazione infatti è diventata sempre più tesa. Alcuni residenti, invece di parteggiare per l'inviato di Striscia, si sono scagliati d'improvviso contro la troupe del programma di Canale5. Uno di loro ha addirittura sollevato la bici di Brumotti e l'ha scaraventata contro un muro. Dai balconi, alcuni inquilini conniventi, hanno gettato addosso al biker due pesanti tavolette di ghiaccio, una secchiata d'acqua e della frutta. Poi a Brumotti è arrivata la minaccia più pesante: quella ricevuta da un individuo che brandiva un bastone di metallo.