"Niente daspo, deve lavorare": le toghe salvano il rapper violento

Ancora un episodio che conferma l'orientamento del nostro Paese e la mancanza di una giustizia che svolge il proprio lavoro. Un trapper con svariate segnalazioni per comportamenti violenti e non compatibili con la sua presenza in determinati ambienti è stato di fatto riabilitato dai giudici, che hanno bocciato i daspo emessi contro di lui. Il 20enne Mattia Barbieri, in arte Rondo da Sosa, " è un esponente di spicco della scena musicale rap/trap italiana " e " pertanto, la possibilità di accedere a discoteche, pub e luoghi di ritrovo risulta fondamentale affinché possa svolgere l'attività di cantante ".

Ancora una volta, gli esponenti più violenti di una certa cultura possono farsi beffe della legge grazie a sentenze come queste, emessa dal Tar della Lombardia, per giustificare il cosiddetto "daspo urbano Willy" a carico del trapper. Una misura che gli impediva per due anni " l'accesso ad ogni locale di pubblico intrattenimento ", a Milano, " e a ogni esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, nonché la sosta nelle immediate vicinanze ".

Non certo un provvedimento emesso senza motivo, visto che i fatti che portarono al daspo per Rondo da Sosa sono una diretta conseguenza dei disordini che si sono verificati davanti a una discoteca di Milano il 12 luglio 2021. Nel momento in cui gli addetti alla sicurezza impedirono al trapper di accedere al locale, Rondo da Sosa aveva chiesto aiuto a Baby Gang, nome d'arte del 20enne Zaccaria Mouhib, anche lui rapper noto alle cronache e con centinaia di migliaia di follower sui social, " che sarebbe giunto sul posto con circa 30 persone armate di bastoni, bottiglie di vetro e spranghe" e la situazione era "sfociata in azioni violente ". È lo stesso Tar della Lombardia a riportare il fatto, così come registrato dalla questura di Milano che è intervenuta sul posto con gli agenti e che ha emesso il povvedimento di daspo.