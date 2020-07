I nomignoli dell'orrore Blitz su rete di pedofili: cosa facevano ai bimbi

Scattato all'alba un maxi blitz che ha permesso di smantellare una vasta rete di pedofili che usava una nota piattaforma di messaggistica per scambiarsi materiale pedopornografico.

Nell’operazione, definita la più grande e complessa degli ultimi anni nel contrasto della pedopornografia online, sono stati impegnati oltre duecento investigatori del "Centro nazionale di contrasto alla pedopornografia online" e gli uomini del "Compartimento di polizia postale e delle comunicazioni" di Torino che hanno agito con il coordinamento della Procura del capoluogo piemontese.

Dalle prime informazioni risulta che nel corso dell’operazione denominata "50 community" sono state eseguite 50 perquisizioni e anche arresti in 15 regioni italiane, per detenzione, diffusione ed in alcuni casi, di produzione di materiale pedopornografico. L’attenta attività di indagine, condotta anche attraverso pedinamenti virtuali, ha consentito di dare una identità certa ai nickname dietro ai quali si nascondevano in rete i pedofili, portandoli allo scoperto e fuori dall'anonimato del web.

Nel blitz è stato sequestrato anche un ingente quantitativo di file contenenti immagini raccapriccianti di abusi su bambini e bambine, ritraenti vere e proprie pratiche di sadismo. In alcuni casi le vittime erano anche neonati.