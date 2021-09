Torna l’anticiclone africano: caldo e temperature oltre le medie

Sembrava essere arrivato l'autunno ma come accade spesso negli ultimi anni, l'anticiclone africano non molla nemmeno a settembre inoltrato ed è pronto a tornare sulla scena.

Dal maltempo al ritorno dell'estate

Dopo l'intensa fase di maltempo che questa volta ha colpito soprattutto il Sud e le Isole Maggiori a suon di temporali, grandinate, nubifragi ed un calo fisiologico delle temperature, ecco che l'anticiclone è pronto a regalarci altre giornate estive da nord a sud: la colonnina di mercurio sarà in grado di toccare punte di 30/32°C su alcune zone della Pianura Padana e nelle aree più interne del Centro. Come dicono gli esperti, poi, da mercoledì mezza Italia sarà interessata da venti caldi in risalita dal nord Africa diretti verso le regioni centro-meridionali dove si registrerà un ulteriore incremento delle temperature che arriveranno a toccare punte fino a 32-33°C specie sulle zone interne delle due isole Maggiori.

Il perché del caldo anomalo

Il motivo di questo richiamo d'aria calda sarà da attribuire ad un vortice ciclonico in movimento dalla Penisola Iberica verso l'area mediterranea: in questo caso, se da un lato riporterà temperature ancora una volta estive, dall'altro provocherà un aumento di nubi al Nord (specie le aree occidentali) dove le temperature, al contrario, potrebbero subire qualche lieve diminuzione. Le ultime elaborazioni ci dicono che fino a metà settimana la situazione meteo sarà calda e soleggiata; da giovedì, un primo importante aumento di nubi porterà piogge sparse al Nord e sulla Toscana, il sole resisterà però su tutte le altre regioni.

Il cambiamento del week end

Nel corso del fine settimana potrebbe transitare una perturbazione che provocherebbe un serio peggioramento a partire dal Centro Nord con le temperature che si riporterebbero su valori decisamente più consoni al periodo: una sventagliata di temporali è pronta a colpire le aree tirreniche nelle giornate di venerdì e soprattutto sabato, mentre domenica il maltempo sarà relegato soprattutto alle regioni settentrionali. Meteo diverso, ancora una volta, sulle zone adriatiche e al Sud che dovrebbero risentire in minima parte di questo peggioramento con cieli soltanto poco nuvolosi e clima asciutto.

Anche in questo caso si tratterà di una toccata e fuga: nel medio periodo, le ultime elaborazioni dei modelli matematici propendono per il prosieguo di un'estate settembrina con la presenza dell'anticiclone ma senza eccessi di caldo e senza grosse situazioni di maltempo: come sempre si tratta di proiezioni che andranno confermate o smentite. La tendenza per la seconda parte di settembre, però, vedrebbe situazioni di tempo stabile dominanti rispetto a fasi di maltempo brevi e localizzate.