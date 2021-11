Tornato a casa Sebastiano Bianchi: "Era spaventato..."

Sebastiano Bianchi, cestista del Legnano Basket Knights, è tornato a casa. Il 29enne era scomparso domenica sera da Verbania senza lasciare tracce. " Avevo bisogno di una pausa " avrebbe raccontato ai genitori quando, pressappoco alla mezzanotte di mercoledì sera, si è fatto vivo. " E' scosso ma sta bene ", fanno sapere i familiari. Tuttavia, resta il giallo della misteriosa scomparsa.

La scomparsa

Sebastiano Bianchi, noto giocatore di pallacanestro, era scomparso da Verbania nella serata di domenica, al termine del match casalingo contro la Sangiorgese. La notizia era stata confermata dalla dirigenza del club Legnano Basket Knights sui social: " A fronte delle notizie apparse oggi sui siti e quotidiani locali e nazionali, - si legge in una nota sul portale del team di pallacanestro - il Legnano Basket Knights comunica che attualmente il proprio tesserato Sebastiano Bianchi risulta scomparso da casa ". Le ragioni del presunto allontanamento volontario avevano messo subito in apprensione familiari e conoscenti del 29enne che si sono tempestivamente mobilitati per le ricerche.

L'appello dei compagni a "Chi l'ha visto?"

I compagni di squadra del cestista verbanese hanno lanciato un appello accorato attraverso i microfoni del programma televisivo "Chi l'ha visto?". Il 29enne era stato descritto come un " ragazzo introverso " ma " ben integrato " nel club in cui milita da pochi mesi. Per oggi, giovedì 11 novembre, erano state organizzate nuove ricerche con anche l'ausilio dei sommozzatori per le pelustrazioni nelle acque del Lago Maggiore. Per fortuna, non sono servite.

"Sebastiano è tornato a casa"

Dopo tre giorni di silenzio, Sebastiano è tornato a casa. La notizia è stata confermata dal club legnanese sui social: " Nella nottata è arrivata la notizia più bella che speravamo di dare da ore - è l'annuncio del club lombardo su Facebook - Sebastiano Bianchi è tornato a casa. Psicologicamente disorientato e spaventato, è tornato a casa spontaneamente dopo aver sentito anche l'appello della squadra a Chi l'ha visto? di ieri sera. Siamo molto felici che si sia risolta al meglio, questa circostanza che ha scosso tutto il nostro ambiente e quello del basket in generale ". " Ringraziamo tutti i tifosi e le persone che hanno manifestato solidarietà ed affetto per Sebastiano (a cui riporteremo tutti i messaggi) e per noi come società e squadra; oggi abbiamo ottenuto una delle vittorie più importanti di sempre ".

Il giallo della scomparsa