Tradisce la moglie con la cognata. C'è l'aggravante

Quanto costa un tradimento? Caro. Anzi: carissimo. Lo sa bene Massimo B. che, dopo aver tradito la moglie con la cognata, si è visto revocare " per ingratitudine " le donazioni elargite - in tempi non sospetti - dalla coniuge. Il motivo? L'adulterio si è consumato con una parente stretta della consorte e, per giunta, all'interno della azienda di famiglia. La Cassazione, che ha respinto il ricorso del marito fedigrafo, è stata chiara al riguardo: " È un'ingiuria grave ". Ma riavvolgiamo il nastro e partiamo dall'inzio.

Il tradimento

La storia è questa: Massimo B., dopo alcuni anni di matrimonio, tradisce la moglie con la cognata (la compagna del fratello di lei). Nulla per cui verrebbe da gridare allo scandalo (o quasi). Se non fosse che la liaison si consuma all'interno dell'azienda di famiglia. La storia, " intessuta con modalità tali da essere mantenuta segreta ", va avanti per qualche tempo, finchè non viene a galla. A quel punto, moglie e marito si separano. Ma non è tutto. All'uomo vengono revocate le donazioni (immobili e danaro) della consorte " per ingRatudine ". Lo stabilisce una sentenza della Corte d'Appello di Firenze risalente al 2019. Per i magistrati fiorenti la gravità della faccenda stava nel fatto " che la relazione extraconiugale era stata intrattenuta con la moglie del fratello della donante (in un contesto che andava a minare, - scrive il quotidiano La Nazione rilanciando uno stralcio della sentenza - oltre alla stabilità del rapporto coniugale, anche quella familiare), essendo evidente come le conseguenze della scoperta del tradimento abbiano avuto ripercussioni estese a tutto il tessuto familiare della moglie, non limitandosi al mero ambito matrimoniale ".

La sentenza della Cassazione