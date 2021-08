Travaglio ironizza su Cerasa, ma viene zittito: "Un anno fa..."

Anche stavolta a Marco Travaglio è andata male. Il direttore de Il fatto quotidiano ha ironizzato su Il foglio, il quotidiano diretto da Claudio Cerasa, che dal 9 agosto pubblica la biografia a puntate di Mario Draghi, tratta dal libro di Marco Cecchini, collaboratore de Il foglio. Gli estratti del volume dal titolo L’enigma Draghi, edito da Fazi, trovano spazio quotidianamente sulla pubblicazione, scatenando così la rabbia di Travaglio, che ha dedicato all'iniziativa editoriale di Cerasa la sua rubrica Slurp.

" Già assurto allo status di venerabile gli si dedicano biografie mentre è ancora tra di noi… Ai suoi lettori, insieme alla Dragheide, regalerà un rosario ", si legge su Il fatto quotidiano. Un'azione che non è passata inosservata dalle parti de Il foglio, con la conseguente replica proprio del direttore Claudio Cerasa, che ha rivelato un retroscena su Il fatto quotidiano relativo proprio al libro di Marco Cecchini. Il foglio, infatti, ha esposto in due punti il motivo per il quale la critica di Travaglio non abbia senso. " Il problema numero uno è che il libro del nostro Cecchini è stato ben recensito nel giugno del 2020 (il 15 giugno) proprio dal Fatto, con Giorgio Meletti (un anno dopo, il 20 giugno del 2021, il grande Giorgio Dell’Arti utilizzerà il libro di Cecchini per fare un pezzo sulla vita di Draghi) ", si legge sulle colonne de Il foglio.