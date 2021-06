"In 3 contro uno...": la Santanchè gela la Gruber in tv

Daniela Santanchè è stata ospite di Lilli Gruber e qui ha affrontato il tema di Saman Abbas, la giovane pakistana che si presume sia stata uccisa dallo zio perché si rifiutava di accettare un matrimonio combinato nel suo Paese. A rivelare alcuni dettagli di questa triste vicenda è stato il fratello minorenne della ragazza, ora al sicuro in una casa protetta. Gli investigatori hanno preparato i documenti per la rogatoria internazionale per i genitori di Saman, partiti in fretta e furia per il Pakistan dopo il presunto omicidio, e hanno arrestato gli altri parenti, che si ipotizza siano collegati con il delito. La posizione di Daniela Santanchè in merito a questa vicenda è chiara, perché dal suo punto di vista l'omicidio di Saman " non è stato trattato come gli altri femminicidi. Non ho sentito le voci delle femministe ".

La senatrice ha messo in evidenza come ci sia stato un trattamento impari, due pesi e due misure da parte della sinistra che, in questo caso, non avrebbe fatto sentire la sua voce. " Mi piacerebbe parlare dei diritti delle donne visto che ci riempiamo sempre la bocca di questo argomento e non parliamo di come vengono trattate in alcuni Paesi musulmani ", ha proseguito Daniela Santanchè in studio a Otto e mezzo. Ma l'obiezione della senatrice non è piaciuta alla conduttrice, che ha replicato: " Ne abbiamo parlato per venti minuti e abbiamo detto che adesso parliamo di altro ".