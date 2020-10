Trento, l'impunità degli squadristi rossi

Violenza, intolleranza, insulti, cagnara in nome della negazione della libertà di parola, ma un anno dopo l’ateneo di Trento non è stato in grado neppure di tirare le orecchie a un solo studente, che la prima volta ha impedito e la seconda reso paradossale, in un clima di prevaricazione inaccettabile, una mia conferenza sulla Libia alla facoltà di Sociologia.

L’università dell’“impunità” ha spiegato che “per gli eventi che ci hanno coinvolto un anno fa, l'ateneo non ha avuto bisogno di prendere provvedimenti. Visionati i filmati e raccolte le testimonianze di Rettore, Direttore Generale e Prof. Sciortino, è risultato che gli atti deprecabili non erano stati commessi da nostri studenti, ma da personaggi in parte già conosciuti dalla polizia”.

Peccato che non sia così, come ha confermato la corposa informativa della Digos inviata in procura, ma rimasta lettera morta. E gli stessi filmati in possesso del Giornale che pubblichiamo sul sito. Altri studenti, contrari al colpo di spugna, hanno facilmente riconosciuto diversi “colleghi” fra gli squadristi rossi che hanno reso paradossale la conferenza, dopo avermi impedito una prima volta di parlare, con un picchetto, qualche settimana prima.

Il rettore, Paolo Collini, spiega che l’università aveva depositato una denuncia, ma la Digos non ha mai fornito l’elenco delle persone identificate. Alla fine deve ammettere “che non ci siamo prodigati quanto si poteva, non siamo stati abbastanza efficaci. Potrebbe essere stato giusto sospenderli, ma dopo pochi mesi siamo entrati nel lockdown e non li abbiamo individuati”.

Il 30 ottobre del 2019 gli squadristi rossi hanno inscenato un caos allucinante e violento, dentro la facoltà di Sociologia, battendo sulle porte per ore e rompendone una. Non solo: i facinorosi hanno cercato di entrare per non farmi parlare con la sicurezza all’università che faceva barriera fisica e tirato un ombrello che ha sfiorato la testa del rettore. Tutto documentato da filmati, che pubblichiamo sul sito del Giornale e che la Digos ha in quantità industriale.

Su circa 40 facinorosi giunti anche dai circoli anarchici e centri sociali esterni c’erano 10-15 studenti, alcuni fuori corso, compresi 4 o 5 di sociologia. Il Giornale ne ha facilmente individuato con nome e cognome di 8, compreso un membro del Collettivo Universitario Refresh, laureato a Trento, che ha spintonato il rettore. Lo scorso anno erano quasi tutti regolarmente iscritti e avevano pure postato le loro foto su Facebook, ma l’università dell’“impunità” non ha fatto nulla. La presenza di studenti mi era stata confermata dallo stesso Giuseppe Scortino, docente storico del dipartimento di sociologia, che ne aveva subito individuati alcuni. L’addetta stampa dell’università ha riconosciuto una studentessa particolarmente esagitata. Adesso Sciortino getta acqua sul fuoco confermando “che gli studenti, almeno quelli di sociologia, erano un'infima minoranza” e “che mi riferivo al gruppo fuori dal palazzo e nell’atrio (…), che fischiavano e facevano caciara verbalmente”. Nessuno “tra i violenti”, da punire con un minimo di provvedimento disciplinare, anche se i filmati dimostrano il contrario. Il rettore, oggi alla fine del suo mandato, dichiara al Giornale che “non mi sarebbe dispiaciuto sospenderli”, ma non è andata così. Una settimana dopo gli sconcertanti fatti si era riunito il Senato accademico condannando “le azioni aggressive e violente che si sono registrate, in molteplici forme, in occasione della conferenza” e invitando gli studenti “alla massima vigilanza contro qualunque prepotenza volta a negare la libertà di parola”.

La beffa è che non sia stata spesa neppure una parola per invitare l’università a prendere provvedimenti contro gli studenti del manipolo di squadristi rossi, che volevano tapparmi la bocca garantendone, di fatto, l’impunità. Non tutti, però, erano d’accordo come aveva scritto un docente: “Mi sarei aspettato un capoverso sulle misure concrete che l’ateneo intende adottare per perseguire i responsabili delle violenze e dei danneggiamenti, e su quelle per evitarne il ripetersi. Altrimenti non ci si può, poi, lamentare delle "strumentalizzazioni".

Negli stessi giorni il collettivo responsabile della violenta gazzarra e del picchetto che aveva impedito il primo appuntamento per la conferenza organizzata, tra l’altro, da un gruppo studentesco di centro sinistra, aveva nuovamente piazzato uno striscione all’entrata di Sociologia per annunciare un incontro non autorizzato nel dipartimento sul tema “fuori i fascisti dall’università”.

Ovviamente dopo la “vittoria” che mi ha di fatto impedito di parlare serenamente della Libia. Nessuno ha mai chiesto di sbattere in galera gli studenti facinorosi, ma neanche di insabbiare l’informativa della Digos sugli squadristi rossi esterni, vecchie conoscenze dell’estremismo di sinistra trentino. Per gli universitari bastava anche solo una tirata d’orecchi con il provvedimento disciplinare più blando, ma che avrebbe evitato di macchiare un grande ateneo con il marchio dell’"impunità" per gli studenti violenti che negano la libertà di parola.