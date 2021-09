Tridico spiega il reddito 5s: "Un dividendo sociale..."

Dato che in alcune zone del Paese non si creano posti di lavoro, l'introduzione del reddito di cittadinanza si è venuta a configurare come un dividendo sociale, "un piccolo sostituto, insufficiente, di contrasto alla povertà, che era necessario": queste le parole del presidente dell'Inps Pasquale Tridico durante il suo intervento a 'Futura', evento organizzato a Bologna dalla Cgil.

"Dal Meridione negli ultimi 10 anni sono emigrati 1,7 milioni di ragazzi verso il nord o l'estero: è ricominciata una emigrazione che pensavamo di esserci lasciati alle spalle" , prosegue Tridico nella sua analisi. Secondo il presidente, la misura voluta dai grillini avrebbe inoltre tolto "manovalanza a quella criminalità che spesso fa intermediazione illecita" . Il dibattito sul reddito di cittadinanza ha avuto l'importanza di fissare "una soglia al di sotto della quale i cittadini non sono disposi a lavorare" , e di rinnovare al contempo il tema del salario minimo, "per dare speranza a 4 milioni di lavoratori che sono sulla soglia di 9 euro lordi all'ora. Dovunque è stato introdotto, persino in Cina, ha prodotto incremento di benessere dei lavoratori" .

Trattandosi di un evento della Cgil, Tridico ci tiene a sottolineare che "l'idea di introdurre un salario minimo non è contro il sindacato, anzi, è completamente integrato" . Al di sotto di una certa soglia, "lo Stato dice che non è dignitoso lavorare" , aggiunge il presidente dell'Inps: "oggi" , puntualizza ancora, "sono oltre 2 milioni i lavoratori che lavorano a 6 euro all'ora lordi. Ci sono riders che corrono per le nostre città, che fanno incidenti anche mortali e che guadagnano 4 euro all'ora. Questo non è tollerabile" .

Nessun rischio, comunque, che l'introduzione di un salario minimo possa condurre ad un ulteriore crollo delle assunzioni: l'effetto sarebbe al contrario quello di un impatto neutro se non addirittura positivo in termini di produttività: "Dove è stato introdotto il salario minimo ci si è spostati su produzioni più elevate: un livello minimo adeguato spinge a investimenti 'capital intensive', che sfruttino il capitale di innovazione piuttosto che di lavoro a basso costo" , sostiene Tridico.

Un accenno anche alla spinosa questione di giovani e donne, categorie per le quali il salario minimo diventerebbe ancora più determinante. Per agevolare i primi, che entrano tardi nel mondo del lavoro per via della formazione, sarebbe giusto permettere "il riscatto gratuito della laurea a fini pensionistici", scelta da cui deriverebbe un ulteriore incentivo nella prosecuzione degli studi.