Turista 70enne sparisce da Venezia, ritrovata 20 giorni dopo a Padova

Una coppia di pensionati finlandesi programma un viaggio a fine agosto nella Laguna di Venezia. Arriva il giorno della partenza e trascorrono una bella serata tra buon cibo e relax. Il giorno successivo il marito si accorge della scomparsa della moglie e, in preda al panico, chiama le forze dell'ordine che la cercano ovunque. Della donna nessuna traccia per settimane, l'uomo torna in patria angosciato e speranzoso di notizie. Dopo una ventina di giorni viene ritrovata a circa 40 km di distanza, nella città di Padova.

Le ricerche e il ritrovamento

Secondo una prima ricostruzione pare che la turista 70enne si sia smarrita tra le vie di Venezia e abbia cominciato a camminare in stato confusionale fino a varcare il confine dell'altra città.

Qualche sera fa una pattuglia dei carabinieri ha avvistato una donna anziana dormire su un marciapiede in via Sette Martiri, nella zona di Chiesanuova. Insospettiti anche dall'abbigliamento hanno cominciato a farle delle domande e a chiederle le generalità, ma la signora non aveva il portafoglio né il telefono, parlava solo in inglese ed era in evidente stato di smarrimento. Dopo un breve tentativo di conversazione i militari hanno segnalato il caso in caserma, dopo poco si è capito che si trattava proprio la donna scomparsa tre settimane prima.

Avvisato il marito, l'uomo è subito tornato in Italia; l'anziana è stata affidata ai servizi sociali che le hanno riscontrato un grave disturbo di perdita di memoria. Una volta giunto in Italia, il marito ha tirato un sospiro di sollievo e ha preso con sé la moglie riportandola in patria. La vicenda è finita nel migliore dei modi ma sono ancora molti i dubbi attorno al caso: per esempio è un mistero come abbia raggiunto la terraferma: forse con un treno o con un vaporetto. Ma con quali soldi? E come ha vissuto 20 giorni abbandonata a sé stessa?