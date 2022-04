Truffe sentimentali, qualche consiglio per scansarle

Nel 2021, in tutto il mondo, la spesa degli utenti delle piattaforme di appuntamenti on-line è cresciuta del 30 per cento rispetto all’anno precedente. Probabilmente è un altro effetto della pandemia, che ha cambiato le dinamiche delle relazioni nate grazie a queste applicazioni. La fase iniziale di conoscenza e di scoperta dell’altro attraverso la comunicazione via chat si è infatti decisamente allungata, data la difficoltà e la pericolosità di incontrarsi di persona. Parallelamente la Polizia Postale fa sapere che, in Italia, nel 2021, le truffe romantiche on-line sono aumentate del 118%, per un bottino di 4,5 milioni di euro.

Dal corteggiamento si passa alle richieste di denaro

Questo tipo di raggiro nasce dall’uso di piattaforme o applicazioni per appuntamenti virtuali, come Tinder, Bumble e Hinge, che mettono in contatto la vittima con il truffatore. Dopo i primi approcci, il malintenzionato finge un interesse romantico per conquistare la fiducia e il coinvolgimento emotivo della vittima, e cerca di spostare la conversazione su WhatsApp o altre piattaforme di messaggistica dove vige una maggiore privacy per gli utenti e dove è più facile rimanere anonimi.

Quando la relazione si fa più intensa e la vittima sente di avere instaurato un rapporto di fiducia con il truffatore, quest’ultimo porta avanti il suo piano criminale avanzando richieste di aiuti economici o proponendo finti investimenti su piattaforme fantasma o invitando la vittima a fornire dati personali e bancari su siti web creati appositamente. Quando la vittima si accorge di non poter più prelevare quanto versato, tutto sparisce: dal truffatore al sito stesso. E il recupero di quanto versato diventa molto difficoltoso perché spesso questi soldi finiscono su conti esteri.

Il ruolo delle criptovalute

Nelle truffe romantiche via web vengono molto utilizzate le criptovalute, che rappresentano per i criminali che cercano di sottrarre alle vittime i loro risparmi un utile e innovativo strumento: consentono infatti di creare portafogli digitali anonimi, in totale privacy, dove far perdere le tracce del denaro e impedirne il recupero.

Secondo un report dell’ufficio del Federal Bureau of Investigation dell’Oregon, le truffe di cripto incontri stanno aumentando in maniera così esponenziale da poter essere ricomprese tra le principali categorie del crimine informatico.

Qualche suggerimento per evitare rischi

Codici, associazione per la tutela dei consumatori, che riceve segnalazioni su questi reati, consiglia sempre di denunciare l’accaduto per bloccare le bande e di prestare attenzione ai dati personali che si diffondono sul web e alle richieste di amicizia che si ricevono sui social. Infatti, dalla complicità sentimentale si passa molto spesso alle richieste di aiuti economici. I motivi sono i più disparati; spesso si tratta di problemi sanitari. All’inizio sono piccole somme, ma poi le cifre aumentano, sempre di più. Il consiglio è di non dare soldi, anche di fronte ad appelli disperati. Bisogna conoscere chi abbiamo di fronte, soprattutto se non c’è mai stato un incontro ed il rapporto si basa solo su messaggi. Non è facile recuperare le somme perse. Spesso, infatti, finiscono su conti esteri, ma la denuncia permette di bloccare queste bande e quindi è importante farla.