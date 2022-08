73enne ammazza la moglie a bastonate

Un pensionato di 73 anni, Giovenale Aragno, ha preso un bastone e ha colpito più volte la moglie, Silvana Arena di anni 73, fino a ucciderla. L’omicidio, di una violenza inaudita, sembra sia avvenuto al termine di una lite tra i due coniugi. Ancora non si sa con esattezza quanti colpi l’uomo abbia inferto alla consorte, questo potrà essere verificato solo attraverso gli accertamenti ordinati dalla procura di Ivrea. Di sicuro però la vittima non è riuscita a difendersi dalla furia cieca del marito. Quando sono giunti i soccorritori, la donna era in un lago di sangue e nessun tentativo di rianimazione ha potuto salvarla. Sembra che il femminicidio, l’ennesimo, sia sopraggiunto in seguito a una lite avvenuta nell’abitazione della coppia, sita in una tranquilla zona residenziale alle porte di Torino. Il marito è originario di Fossano, comune in provincia di Cuneo, mentre la moglie di Cuneo, e insieme avevano due figlie. Secondo quanto hanno affermato i vicini di casa, sembrava una coppia come tante altre e mai avrebbero pensato a un tale epilogo.

L'omicidio dopo una violenta lite

L’appartamento in cui è avvenuto il delitto si trova all’interno di un condominio, a Venaria Reale, in una palazzina di via Sandre, al civico 14. Si tratta di un quartiere popolare quasi al confine con il quartiere Madonna di campagna del capoluogo piemontese, nella parte più a nord della città. Secondo quanto emerso finora, sono stati proprio i vicini a dare l'allarme verso le 11.30 di questa mattina, telefonando al 112 dopo che avevano udito una violenta lite tra marito e moglie. Alcuni testimoni, che però parlano per sentito dire e non direttamente, hanno affermato che spesso litigavano. Dopo le urla è sceso uno strano silenzio che ha preoccupato le persone degli appartamenti circostanti. Anche il pensionato avrebbe allertato il 112 descrivendo però all’operatore una aggressione generica. Quando i carabinieri sono entrati nella casa hanno trovato la vittima e subito si sono resi conto di quanto accaduto. Il corpo dell'anziana si trovava riverso a terra in un lago di sangue. A poca distanza c’era l’arma del delitto: il bastone lungo 66 centimetri che l'uomo ha usato per uccidere la consorte.

La moglie aveva cercato di chiedere aiuto

Aragno è stato subito arrestato e portato al carcere di Ivrea. Secondo una primissima ricostruzione di quanto avvenuto, la vittima sarebbe stata colpita mentre stava cercando di raggiungere il balcone dell'abitazione. Gli investigatori ipotizzano che avesse tentato di uscire all’aperto per poter chiedere aiuto. Purtroppo però non ha fatto in tempo, è stata raggiunta dal marito che l’ha più volte colpita alla testa. Da quanto reso noto la lite potrebbe essere cominciata in camera da letto, dove i due avrebbero iniziato a discutere ad alta voce per questioni familiari riguardanti forse la salute di una delle figlie. Forse il bastone utilizzato per uccidere la moglie è lo stesso che il 73enne era solito impugnare quando voleva invitare i vicini di casa del piano di sopra ad abbassare il volume della televisione. Aragno è incensurato ed ex rappresentante di arnesi meccanici. Sia lui che la moglie, un tempo commessa, erano in pensione da anni.

Un soggetto a volte troppo nervoso