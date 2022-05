Uccisa a coltellate: fermato l'ex fidanzato mentre vagava nudo

È stata trovata in casa in una pozza di sangue, uccisa da 15 coltellate all’addome: è morta così Romina De Cesare, 36 anni, di Frosinone. Il presunto assassino, secondo gli investigatori, sarebbe l’ex fidanzato, Pietro Ialongo di 38 anni, fermato dai carabinieri mentre vagava in stato confusionale e senza vestiti per la spiaggia di Sabaudia.

L’allarme dato dall’attuale compagno e la tragica scoperta

Le ricerche di Romina sono iniziate nelle prime ore della giornata, dopo che l’attuale compagno della donna ne aveva denunciato alla polizia la scomparsa, in quanto non riusciva a contattarla da diverse ore. Ma Romina era in casa sua, morta presumibilmente dalla serata di ieri. A ritrovare il corpo sono stati gli agenti della Squadra Volante di Frosinone e i Vigili del Fuoco che hanno dovuto buttare giù la porta dell’appartamento della 36enne in via del Plebiscito, nel centro storico del capoluogo ciociaro. Davanti agli occhi degli agenti una scena straziante: Romina De Cesare era morta da ore, il suo cadavere giaceva in una pozza di sangue. Sul corpo, secondo le prima informazioni, almeno 15 coltellate. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Frosinone e dirette dalla squadra mobile della questura. Sul posto oltre che il questore di Frosinone, Domenico Condello è arrivato anche il procuratore capo di Frosinone Antonio Guerriero.

L’ex fidanzato fermato mentre vagava sulla spiaggia di Sabaudia

Praticamente negli stessi istanti in cui gli agenti della polizia sfondavano la porta di via del Plebiscito, a Sabaudia, in provincia di Latina, i carabinieri fermavano un uomo di 38 anni, Pietro Ialongo, che vagava seminudo e in stato confusionale per la spiaggia. A segnalare la sua presenza ai carabinieri sono stati alcuni passanti. Ai militari, l’uomo, ha dato nome e cognome e come residenza l’indirizzo dell’appartamento della ragazza uccisa. Il 38enne è stato accompagnato presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove attualmente viene piantonato dai carabinieri.