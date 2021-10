"È un patto con il diavolo". E l'uomo sgozza due donne

Un 19enne britannico è stato condannato di recente all'ergastolo perché colpevole di avere accoltellato a morte due donne per rispettare un " patto con il diavolo ". L'imputato Danyal Hussein dovrà scontare in carcere almeno 35 anni, in base a una sentenza che ha evidenziato la brutalità dell'attacco sferrato dal giovane alle sue due vittime. Queste ultime erano due sorelle Bibaa Henry e Nicole Smallman e sono state sorprese dall'aggressore di sera in un parco a nord di Londra dove si erano trovate per ballare, nel giugno del 2020.

Hussein, cresciuto nel sud della capitale britannica, ha straziato con 48 pugnalate Nicole e con otto Bibaa in applicazione di un accordo con un demone chiamato " il potente re Lucifuge Rofocale ". Quel contratto, hanno evidenziato gli inquirenti, era stato scritto dal 19enne e firmato " con il suo sangue ". Nel patto, l'assassino si impegnava a offire in sacrificio al diavolo '' almeno sei donne ogni sei mesi '', in cambio di una grande vincita alla lotteria nazionale Mega Millions Super Jackpot. Convinto che il demonio lo avrebbe subito ricompensato per l'uccisione di Nicole e Bibaa, Hussein, nei 10 giorni successivi agli omicidi, ha speso 160 sterline in biglietti della lotteria. Ma invece di una super-vincita, il 19enne ha soltanto ottenuto la propria incarcerazione.

Hussein, prima di stipulare il contratto con il diavolo, era noto alle forze dell'ordine dall'età di 15 anni, come soggetto estremamente problematico e con tendenze di estrema destra. Scoperto a frequentare siti web neonazisti, era finito nel programma anti-radicalizzazione promosso dal governo britannico. In seguito agli omicidi di Bibaa e Nicole, la polizia ha scoperto che il ragazzo era diventato molto attivo in forum satanici online, dove faceva ricerche sempre sull'ideologia nazista.