Uccise due poliziotti a Trieste. Ora fa ricorso contro l'Italia

Sono trascorsi poco più di tre anni dalla tragedia nella questura di Trieste, con i due agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta uccisi durante una sparatoria da Alejandro Augusto Stephan Meran. Assolto dalla corte d'Assise triestina lo scorso maggio in quanto non imputabile, il giovane di origine dominicana dovrà trascorrere almeno 30 anni in una Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems). La Procura ha proposto appello verso la sentenza, ma la difesa del killer è pronta a presentare un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) nei confronti dello Stato italiano.

Il processo di Trieste

La Corte d'Assise di Trieste ha affidato allo psichiatra Francesco Piani una nuova perizia per stabilire il livello di pericolosità sociale attuale di Alejandro Augusto Stephan Meran. L'esperto avrà sessanta giorni di tempo per depositare la relazione. Come anticipato, a causa dell'elevata pericolosità sociale del dominicano, la sentenza prevedeva il suo ricovero in una Rems. In assenza di posti disponibili, Meran è ancora detenuto in carcere. Come da routine, ogni sei mesi viene rivalutato il livello di pericolosità sociale del giovane per stabilire se la misura è commisurata. "A Meran non è stato consentito di iniziare il suo percorso di cura, che doveva essere garantito nella Rems, mentre si trova precisamente in una struttura che aumenta il suo livello di rischio di pericolosità, come ha rilevato un'altra perizia" , la denuncia del suo legale Paolo Bevilacqua. Ed è pronto il ricorso contro lo Stato.

La denuncia della difesa di Meran