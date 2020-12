Ultimo giorno in zona arancione: ecco cosa si può fare oggi. Poi si torna al rosso

Oggi, mercoledì 30 dicembre, è l’ultimo giorno in cui l’Italia sarà in zona arancione, da domani tornerà al rosso e ci resterà fino al 3 gennaio compreso, con tanto di limitazioni decise nel decreto legge n. 172/2020 dello scorso 18 dicembre.

Spostamenti in zona arancione

Per oggi ci sarà ancora possibilità di spostamento all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22, orario di inizio del coprifuoco. Sarà concesso uscire dai confini comunali solo per chi risiede in piccoli comuni fino a 5mila abitanti e per un raggio di massimo 30 chilometri, anche in un’altra regione, senza però raggiungere i capoluoghi di provincia. E per non più di due persone, senza contare i minori di 14 anni e le persone con disabilità e non autosufficienti, per una sola volta al giorno a trovare un parente o un amico. Consentito invece andare a trovare amici e parenti senza bisogno di portare con sé l’autocertificazione se nello stesso Comune. Oggi si possono anche raggiungere le seconde case purché site all’interno della stessa regione, lo stesso vale se si tratta di una abitazione affittata solo per qualche giorno, basta che si trovi all’interno della nostra regione. Servirà solo avere con sé il contratto d’affitto da poter esibire alle forze dell’ordine durante un eventuale controllo.

I confini regionali saranno valicabili solo per comprovate necessità lavorative, di salute o emergenza. Mentre il ritorno al proprio domicilio è sempre concesso, anche varcando i confini regionali e anche nei giorni rossi. Secondo quanto riportato nel Dpcm del 3 dicembre, “è sempre consentito il rientro nel Comune in cui si ha la residenza, il domicilio o in cui si abita con continuità o periodicità. Ciò permetterà, ad esempio, il ricongiungimento di coppie che sono lontane per motivi di lavoro ma che convivono con una certa frequenza nella medesima abitazione” .

Negozi aperti

Tutti i negozi potranno aprire fino alle 21, ma al loro interno dovrà essere assicurata la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di un metro. Resteranno invece chiusi bar e ristoranti che potranno essere aperti solo per l’asporto fino alle 22 e per le consegne a domicilio. Si potrà andare a fare la spesa in un negozio fuori dal proprio Comune se necessario alle nostre esigenze, per esempio se maggiormente vantaggioso per le nostre tasche. Sempre però con autocertificazione. Anche oggi “sono consentiti, senza limiti di orario, gli spostamenti che si riconnettono ad attività assistenziali svolte, nell’ambito di un’associazione di volontariato” , oltre che quelle “in convenzione con enti locali, a favore di persone in condizione di bisogno o di svantaggio” .

Da domani, giovedì 31 dicembre, pronti a rientrare in zona rossa e quindi con gli spostamenti che saranno possibili solo con l'autocertificazione anche all’interno del proprio Comune, e solo per comprovate esigenze lavorative, di salute o emergenza. Attenzione, perché cambierà l’orario del coprifuoco: sarà in vigore dalle 22 alle 7 del mattino. Saranno chiusi tutti i negozi tranne gli alimentari, le farmacie e le parafarmacie. Aperte le edicole, le tabaccherie e le attività di servizi alla persona come barbieri e parrucchieri, tranne i centri estetici. Clicca qui per scaricare l'autocertificazione.