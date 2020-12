Via ai 3 giorni arancioni: ecco le due sole ragioni per muoversi senza multe

Oggi è il 28 dicembre e, secondo quanto disposto dal governo giallorosso, l'Italia è tutta zona arancione. Sarà altrettanto per i prossimi 29, 30 dicembre e per il 4 gennaio 2021. Pur non trovandoci in zona rossa, le limitazioni imposte ai cittadini sono comunque numerose. Ecco in sostanza che cosa è possibile fare nel corso della giornata odierna e degli altri giorni "arancioni".

Secondo quanto ricostruito da "Il Corriere", i negozi saranno aperti fino alle ore 21 e sarà consentito raggiungerli per effettuare degli acquisti. Diverso il discorso per quanto riguarda bar e ristoranti, che dovranno invece restare chiusi al pubblico e potranno essere operativi fornendo esclusivamente un servizio da asporto sino alle ore 22. Sarà possibile, inoltre, spostarsi all'interno del Comune, rispettando però sempre l'orario stabilito dall'esecutivo, ossia dalle ore 5 del mattino alle 22 di sera. Per quanto riguarda gli spostamenti fra Comuni, il governo ha consentito tali viaggi solo per ragioni di lavoro, salute o urgenza. A queste eccezioni è stata aggiunta anche la possibilità, al massimo per due persone, di spostarsi fra Comuni per fare una visita. Consenti gli spostamenti fra Comuni nel caso in cui la popolazione non superi i 5mila abitanti e non si vada comunque oltre i 30 km di distanza. Ovviamenti i viaggi devono avvenire all'interno della Regione d'appartenenza.

Non è possibile infatti spostarsi al di fuori della Regione, neppure per far visita a genitori e parenti. Le regole restano sempre le stesse. Devono essere rispettati i limiti e gli orari previsti dal governo, mentre il rientro nell’abitazione dove si ha la residenza o il proprio domicilio è sempre concesso, anche nei giorni considerati zona rossa. Ci si può spostare, dunque, solo entro la propria Regione, anche per quanto riguarda le coppie. Il Dpcm del 3 dicembre, infatti, specifica: "È sempre consentito il rientro nel Comune in cui si ha la residenza, il domicilio o in cui si abita con continuità o periodicità. Ciò permetterà, ad esempio, il ricongiungimento di coppie che sono lontane per motivi di lavoro ma che convivono con una certa frequenza nella medesima abitazione".

Il discorso dei confini è valido anche per quanto riguarda le seconde case: sarà possibile raggiungerle solo se queste si trovano nella stessa Regione. Si può uscire nei giorni "arancioni"? Sì, ma sempre accompagnati da autocertificazione. Per fare la spesa, è possibile raggiungere anche un Comune limitrofo a quello in cui ci troviamo. Anche il volontariato è consentito, e non ha limiti di orario.