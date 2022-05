"È umile e chiede scusa": ora parla lo staff di Vacchi

Hanno fatto molto scalpore le dichiarazioni di un'ex colf di Gianluca Vacchi. L'imprenditore in queste ore è al centro di una polemica sul modo in cui tratta lo staff delle sue ville e, a supportare la versione della collaboratrice domestica che ha denunciato il tutto, c'è anche una registrazione audio pubblicata da Repubblica in cui Vacchi parla di sanzioni per i filippini al suo servizio nelle grandi case di lusso di sua proprietà. Ma se da una parte l'imprenditore per il momento preferisce tenere la linea del silenzio, ci hanno pensato i suoi collaboratori a smentire la loro ex collega, comparendo in un video in cui difendono a spada tratta "il Dottore", così come viene chiamato Vacchi nel video.

" Noi siamo dietro a quella che è la vita del Dottore... La nostra vita qui non trascorre tra una frustata e una tazzina tirata contro di noi... Siamo qui da tanti anni. Il Dottore ci ha aiutato... ", dice Laura, la portavoce del Gv staff, come si fanno chiamare i collaboratori domestici di Vacchi. Maglietta e pantaloni neri d'ordinanza, il gruppo è formato da ragazze e ragazzi, la maggior parte dei quali stranieri, che compongono la crew di Gianluca Vacchi. Laura non ci sta che il suo titolare venga attaccato in quel modo da una sua ex collaboratrice e lo difende colpo su colpo: " Gli straordinari? Noi siamo pagati. Non sempre quello che si dice nei social è la verità. Siamo incavolati per quello che abbiamo letto. La gente si sente in dovere di giudicare noi, ma noi siamo stanchi ".

La donna ci ha tenuto a sottolineare di lavorare " per una bellissima famiglia ". Nessuna umiliazione, quindi. Niente vessazioni tra le mura domestiche delle ville di Gianluca Vacchi, accusato anche di obbligare i suoi domestici a partecipare ai balletti che spopolano sui social. L'ex collaboratrice ha anche raccontato che se i componenti del suo staff non si muovevano a tempo, il rischio era quello di incorrere in pesanti sgridate da parte dell'imprenditore. Tutto falso, secondo Laura che, anzi, riferisce che il " Dottore nei momenti di rabbia ha anche l’umiltà di chiedere scusa... 'Scusate ragazzi se ho alzato la voce'' ". E se non bastasse, Laura spiega ai social che Vacchi " chiede 'per favore, mi portate un asciugamano?' ". Come se non si trattasse del minimo sindacale in ogni rapporto.