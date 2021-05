"La mascherina? 'Sta lesbica di m...": caos in volo tra sputi, insulti e minacce

Da questa mattina gira sui social, dove è diventato virale, il video di una donna che va in escandescenze a bordo di un volo che da Ibiza era diretto a Bergamo. Non è ben chiara la genesi di tutto, ma pare che un'altra passeggera abbia rimproverato la signora perché non ha mantenuto le distanze e perché non indossa la mascherina correttamente sulla bocca. Quel che succede dopo, però, è documentato da una clip che da Twitter è rimbalzata ovunque, diventando il video del giorno.

"I o ho la testa sulla bocca, cog...a ", si sente dire alla signora bionda e riccia senza mascherina. Visto che gli animi si stavano surriscaldando si è reso necessario l'intervento di uno degli stwart di bordo, che ha chiesto alla donna di calmarsi e di non proseguire, visto che l'aereo si trovava in fase di volo. " Evitami, evitami... È venuta a dire a me 'la distanza'... Come c...o sei salita sull'aereo? Fa pure la gnorri, sta lesbica di m...a ", prosegue la donna che poi rivolge altre offese all'altra passeggera. " Sta mechata di m...a, put...a ", prosegue ancora prima di essere duramente redarguita nuovamente dallo stwart.

" Se non la smetti sono problemi, chiudi la bocca e basta per favore ", le ha ulteriormente intimato l'assistente di volo ma senza alcun risultato. " Quali problemi? Elencameli, quali problemi sono? ", ha ripetuto più volte la donna bionda senza mascherina, che a un certo punto si è alzata dal suo posto senza rispettare quanto chiesto dallo stwart, che esasperato le ha ricordato i ruoli a bordo dell'aereo. " Siamo in un Paese democratico e io parlo quanto c...o mi pare. Ha offeso lei, sta put...a, tr...a ", cha continuato. A quel punto molti dei passeggeri presenti, stanchi di assistere a questa sceneggiata, le hanno chiesto di smetterla.

Invece di rassegnarsi, la donna senza mascherina, ha ulteriormente aggredito la donna che le aveva chiesto di indossarla correttamente, arrivando perfino a tirarle i capelli. In quel momento gli animi si sono ulteriormente surriscaldati. Manca una parte del video ma a un certo punto la donna si è resa conto di essere stata ripresa da un ragazzo e a quel punto si è agitata ulteriormente, sferrando calci al passeggero che ha effettuato il video. Una volta a terra, la donna ha minacciato azioni legali per chiunque abbia diffuso la clip girata a bordo dell'aereo, senza risparmiare ulteriori epiteti poco gentili a chi l'ha invatata a rimettere la mascherina.

Ma situazioni simili non si verificano solo in Italia. Nel corso di un volo da Sacramento a San Diego (Usa), una passeggera ha sferrato un pugno a un'assistente di volo spaccandole due incisivi, solo perché quest'ultima le aveva chiesto di indossare correttamente la mascherina. Il video è stato girato da un'altra passeggera. La donna che ha aggredito l'assistente di volo è stata interdetta a vita dai voli della compagnia e arrestata una volta atterrata a San Diego.