Usa, barista italiano ucciso a coltellate mentre faceva rientro a casa

Diego Damis, 41enne originario di Assisi, comune in provincia di Perugia, è stato rapinato e ucciso a coltellate lo scorso venerdì a Chicago, dove viveva dal 2015 e lavorava come barista al ‘The Cove Lounge’. L’aggressione, secondo quanto ricostruito dalla polizia, sarebbe avvenuta intorno alle 6 del mattino nei pressi di Hyde Park, al termine di una giornata lavorativa. La vittima sarebbe infatti stata aggredita mentre stava facendo ritorno a piedi nella sua abitazione. L'omicidio è avvenuto nel quartiere di Kenwood, nell'isolato 4900 di South Greenwood Avenue, dove gli agenti di polizia lo hanno trovato con diverse coltellate verso le 8.38 del mattino. Inutile la corsa in ambulanza al Chicago Medical Center dell’Università dove è stato dichiarato morto.

Una rapina finita in tragedia

Le indagini sono al momento in corso e non vi sarebbero persone fermate. L’ipotesi della rapina finita in tragedia è per ora quella più seguita anche perché il 41enne non aveva con sé il portafoglio, probabilmente sottrattogli dall’omicida. La sorella ha definito Damis un altruista che era riuscito a inserirsi nella comunità locale che lo aveva aiutato al suo arrivo in America e alla quale aveva dato a sua volta il suo sostegno, mettendosi anche ai fornelli. Inizialmente era stato detto che amici e conoscenti del 41enne avevano avviato una raccolta di fondi per consentire il rientro della salma in Italia. Sembra invece che la sorella e il fratello partiranno per gli Stati Uniti dove sono in programma i funerali. La salma verrà poi cremata e tumulata a Chicago. Nel 2015 era partito da Bagnaia, piccola frazione a 10 chilometri da Perugia dove abitava, per raggiungere la città americana Chicago. Un suo amico ha raccontato che più di sei anni fa Damis aveva deciso di andare oltreoceano per raggiungere sua mamma sudamericana che viveva appunto a Chicago, per fare un'esperienza all'estero. Città che poi aveva deciso probabilmente di scegliere per vivere.

Rispettava la legge ed era amato da tutti