Via libera al vaccino per i bimbi: "Per i fragili terza dose dopo 28 giorni"

In seguito al via libera da parte dell’Aifa, l'Agenzia italiana per il farmaco, alla vaccinazione per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11anni, in serata è arrivata l’ufficializzazione anche dal ministero della Salute con la diffusione di una circolare avente come oggetto "Estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) per la fascia di età 5-11 anni".

La somministrazione del vaccino nei bambini

La circolare firmata da Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione, ricorda che "in data 1/12/2021 la Commissione Tecnico Scientifica di Aifa, accogliendo il parere espresso dall'Agenzia Europea dei Medicinali (Ema), ha approvato l'estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer), nella specifica formulazione da 10 mcg/dose, per la fascia di età 5-11 anni. Pertanto, è possibile procedere con l'inclusione di tale fascia di età nel programma di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, tenendo in considerazione le priorità già definite nel documento ‘Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19’, di cui al DM del 12 Marzo 2021, con particolare riferimento alla categoria elevata fragilità".

La terza dose

Nella circolare viene quindi specificato come ci si comporterà con i soggetti a elevata fragilità, in particolare con la terza dose. Si legge infatti che "nei bambini sottoposti a trapianto di organo solido, trapianto di cellule staminali emopoietiche o con marcata compromissione della risposta immunitaria per cause legate alla patologia o a trattamenti farmacologici è possibile somministrare una dose addizionale almeno 28 giorni dopo la seconda dose". Una dose booster di vaccino, per questi pazienti con elevata fragilità, potrà quindi essere inoculata a distanza di 28 giorni dalla seconda.