"Il vaccino? Non vorrei pentirmi". E i virologi attaccano Crisanti

Le parole del microbiologo Andrea Crisanti sul vaccino non vanno giù all’infettivologo Matteo Bassetti e ai suoi colleghi Pierluigi Lopalco e Antonella Viola. Il primo, commentando le notizie positive sulle sperimentazioni dei nuovi antidoti anti Covid-19, dice di non fidarsi di un prodotto ancora poco testato, gli altri lo sconfessano in maniera netta. “Non c’è il timbro della scienza – dichiara al Corriere della Sera Crisanti – non sono un no-vax, ma ci vado cauto, non vorrei pentirmi. Quando uscirà la pubblicazione scientifica andrò a vaccinarmi, facendomi anche fotografare” . Il direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti è molto duro. “ Le affermazioni del professor Crisanti sul vaccino anti Covid – afferma – sono gravissime. Credo che la comunità scientifica tutta dovrebbe prendere le distanze da ciò che ha detto. Questo è il suo pensiero e si deve assumere tutte le responsabilità in un momento del genere, dove il Paese ha bisogno di essere unito” .

L’infettivologo, pur stimando il collega medico Crisanti, boccia le sue esternazioni. “Se avessimo detto una cosa del genere io o il collega Alberto Zangrillo – continua – che cosa sarebbe successo? Io, comunque, mi vaccinerei già oggi. Mi sono sempre vaccinato in vita mia. Lo faranno i miei collaboratori, che non vedono l'ora” . Poi un consiglio ai componenti del governo: “Dovrebbero prendere le distanze da quanto detto da Crisanti” . Come Bassetti la pensano l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, che è anche assessore alla Sanità della Puglia, e l’immunologa Antonella Viola, ordinaria di Patologia generale dell’Università di Padova, i quali si dissociano da Crisanti. Sempre a “L’Aria che tira” Lopalco rivela che si è perfino offerto di far parte della sperimentazione del vaccino e che lo farà certamente, mentre Viola anticipa: “Se verrò chiama a gennaio per essere vaccinata, non avrei dubbi, non perché sono un’incosciente, ma perché l’ho studiato, so come è fatto e come funziona. Il vaccino è fatto da un involucro di grassi (lipidi) simili a quelli delle nostre cellule. Questo involucro, quando iniettato nel muscolo, può causare infiammazione. L'infiammazione è una reazione dei nostri tessuti e si manifesta con arrossamento, gonfiore e dolore. Questo non capita in tutti anzi. Ma in una piccola percentuale di persone può accadere che ci sia arrossamento localizzato e dolore muscolare. Il tutto si risolve in poche ore".