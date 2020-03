Vandali imbrattano la sede di Fratelli d'Italia. Ira Meloni: "Figli di papà imbecilli"

" A tutti i cittadini è richiesto di uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità ". Questo l'appello che rimbalza da diversi giorni su televisioni, radio e web da parte del Ministero della Salute, al lavoro per limitare i contagi da Coronavirus. Mentre tutti gli italiani sono in "quarantena nazionale" e stanno facendo enormi sacrifici, essendo impossibilitati a uscire di casa in seguito alla decisione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte di estendere all'intero Paese la dicitura di "zona protetta", c'è chi ha infranto le disposizioni e ha violato le raccomandazioni degli esperti. I vandali ad Albano Laziale evidentemente non hanno recepito il messaggio e hanno pensato bene di fregarsene delle norme imposte, uscendo dalle proprie abitazioni per prendere di mira la sede di Fratelli d'Italia.

Il fatto è stato denunciato da Giorgia Meloni, che sui propri profili social ha mostrato la foto della porta d'ingresso in Via Aurelio Saffi 61 imbrattata con i simboli della falce e martello e con le scritte PC: " Anche in piena emergenza nazionale, i soliti figli di papà - fregandosene delle disposizioni per contenere il contagio - pensano bene di uscire di casa per imbrattare una sede di Fratelli d'Italia ad Albano. Doppiamente imbecilli ".

Anche in piena emergenza nazionale, i soliti figli di papà - fregandosene delle disposizioni per contenere il contagio - pensano bene di uscire di casa per imbrattare una sede di #FratellidItalia ad Albano. Doppiamente imbecilli. pic.twitter.com/NlbavcIV8W — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 14, 2020

"Veri fascisti a sinistra"

Sulla questione è intervenuto anche Roberto Cuccioletta, che è andato all'attacco nei confronti della sinistra locale: " Evidentemente, oltre a violare le norme sancite dal DPCM per limitare il contagio del virus, ritiene di compiere atti intimidatori volti a ridurre la nostra libertà ". Il coordinatore di Fratelli d'Italia di Albano ha fatto sapere che si continuerà a rinnovare la porta " dopo ogni atto vandalico che subiremo, così ad oltranza e non ci stancheremo ". Allo stesso modo non si stancherà di ripetere e sottolineare che " gli unici fascisti rimasti sulla terra siete voi comunisti ". FdI dunque proseguirà il proprio progetto per portare avanti le " battaglie per la libertà e per la pacificazione sociale. Continuate pure, non ci fate paura ".