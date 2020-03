Coronavirus, l'annuncio di Conte: "Da domani tutta Italia zona rossa"

A partire da domani mattina tutta l'Italia sarà come la Lombardia. Le ultime parole di Giuseppe Conte annunciano l'estensione della cosiddetta zona arancione in tutto il territorio italiano.

Il tempo stringe e i numeri parlano di un'” mportante crescita ” dei contagi. È questo che ha spinto il governo a chiedere al popolo italiano delle rinunce per il bene del Paese. Pronte misure ancora più forti e stringenti, che saranno valide da Nord a Sud, isole comprese. " Sto per firmare il provvedimento 'Io resto a casà – ha detto Conte - Non ci sarà più una zona rossa. L'Italia sarà zona protetta ".

“ Siamo ben consapevoli che sia difficile cambiare tutte le nostre abitudini, io lo stesso lo sto sperimentando. Capisco le famiglie, i giovani – ha spiegato Conte - Sono abitudini che ragionevolmente con il tempo, potranno essere adattate alle nuove esigenze, ma purtroppo tempo non ce n'è, i dati ci dicono che crescono i contagi, i ricoverati e i deceduti ”.

Tra i principali effetti delle nuove disposizioni troviamo il divieto di assembramenti all'aperto e in locali pubblici. Saranno possibili spostamenti solo per lavoro, necessità o motivi di salute.

Perquanto riguarda i trasporti " non è all'ordine del giorno una limitazione dei trasporti pubblici. Dobbiamo consentire alle persone di andare a lavorare, con le dovute cautele. Al momento su questo non è prevista alcuna misura ".

In merito alla flessibilità sui conti pubblici, ha aggiunto Conte, " abbiamo concordato in Ue una richiesta di scostamento per 7,5 miliardi, stiamo ragionando sulla possibilità di pre costituirci una richiesta un pò più elevata, ma non significa utilizzare questa eventualità subito, nulla ancora è deciso "

Di Maio: "Regole ferree ovunque"

Anche il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha commentato la nuova stretta: " Il patrimonio di esperienza che ci restituisce anche il dato incoraggiante della zona rossa di Lodi, deve portarci a fare un sacrificio ulteriore in tutta Italia. Possiamo battere il virus. Ma ora servono regole ferree ovunque ".