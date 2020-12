Collovati contro i maschi in gonna. Attacco choc: "Vengo lì e ti brucio"

La nostra società ha un problema. O meglio, tra i tanti problemi della nostra società, uno è senz'altro la dittatura social del politicamente corretto. E non è un modo di dire. Sui social network si è formato un movimento, non troppo spontaneo, di giovani, giovanissimi e meno giovani, che vorrebbero cancellare la cultura identitaria, sradicare le tradizioni e il pensiero critico per un unico flusso a senso unico in cui si deve pensare, dire e fare solo quello che "è giusto". Per loro. E guai a criticare, a dissentire, a essere una voce fuori dal coro. Si viene additati come in una sorta di inquisizione 3.0, in cui le pietre sono i commenti lasciati nei profili social del malcapitato. Insulti, minacce e offese alla persona e a tutta la sua discendenza, anche quella futura, rigorosamente neutr*, perché il maschile della grammatica italiana è troppo cheap per loro, che preferiscono gli asterischi. L'ultima vittima del politicamente corretto è Caterina Collovati, che in tv ha avuto l'ardire di affermare che a lei non piace il cross dressing, ossia la moda politicamente correttissima di vestire gli uomini da donne e viceversa.

" Per me si tratta di menzogna, di finzione, di pagliacciata e di esibizionismo; è solo un'operazione di marketing quella di Harry Styles. Non c'entra niente l'identità sessuale, anzi, con questo fenomeno si sta svilendo la battaglia dell'identità sessuale. Io dico che ridicolizzare un maschio, come Harry Styles, mettendolo in abiti femminili è fuorviante, è un messaggio circense, mi viene in mente il pagliaccio del circo ", ha detto la giornalista a Oggi mattina, il programma condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola su Tv8. Nella dittatura degli asterischi, che rifugge anche le regole base dell'italiano che, anche da prima di Dante, indicano il maschile come genere neutro. Pochi minuti dopo aver esternato il suo pensiero, Caterina Collovati è stata fatta oggetto di una shotstorming senza precedenti. Il suo profilo è stato letteralmente preso d'assalto da ragazzine di ogni età. La sua colpa? La lesa maestà. Grazie al suo modo di porsi, che per Caterina Collovati (e non solo) è solo "un'operazione di marketing", per giunta abbastanza furbetta, Harry Styles si è accapparrato i favori della frangia politicamente corretta dei social. Il risultato? Minacce di morte, insulti e anatemi lasciati nero su bianco, spesso con profili rigorosamente senza foto e senza nome. "Vengo lì e ti brucio", "Devi morire", "Sei ferma al medioevo" , sono solo alcune delle amenità scritte contro la giornalista.