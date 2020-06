La verità sul gruppo sanguigno: quale protegge dal Covid-19?

Adesso può esserci anche lo zampino anche del gruppo sanguigno: chi appartiene al gruppo 0 potrebbe avere meno possibilità di contrarre il Coronavirus al contrario, invece, di chi appartiene al gruppo A.

Il sangue "0" protegge?

È questo l'esito di uno studio condotto dalla società californiama di test genetici 23andMe su 750 mila partecipanti, di cui 10mila positivi al virus. Tra questi, i ricercatori hanno visto come il sangue di tipo 0 possa essere maggiormente protettivo se si viene attaccati dal Covid. I primi risultati, infatti, hanno mostrato come i pazienti appartenenti a quel gruppo abbiano tra il 9% ed il 18% in meno di risultare positivi rispetto a tutti gli altri gruppi sanguigni. In pratica, questa tipologia di sangue potrebbe, addirittura, prevenire l'infezione.

" Questi risultati sono validi se adeguati all’età, al sesso, all’indice di massa corporea, all’etnia e alle comorbilità ", ha sottolineato la società, aggiungendo che " sembrano esserci piccole differenze nella suscettibilità tra gli altri gruppi sanguigni ", come si legge sul Corriere. È importante sottolineare, a scanso di equivoci, come la ricerca abbia esaminato soltanto la suscettibilità, non la gravità della malattia.

Gruppo A più a rischio

Se il gruppo 0 era già una "garanzia" secondo un altro studio europeo pubblicato la scorsa settimana, le cose cambiano per chi ha il sangue di tipo A: ci sarebbe il 50% in più di probabilità di avere bisogno di ossigeno o di ventilazione assistita. Lo studio, non ancora revisionato, ha raccolto i campioni di sangue da 1.610 pazienti di varie nazionalità con le forme più gravi di Covid. Il processo che ha portato al risultato è consistito nell'estrazione del DNA dai campioni e sono stati esaminati 9 milioni di lettere nel genoma di ciascun paziente, scoprendo che il sangue "A" potrebbe creare complicanze nel caso in cui si contragga il virus.

Prime avvisaglie a Wuhan

Un primo sentore di questi risultati si era già avuto a Wuhan quando, in un'indagine su due ospedali, si era visto come le persone con gruppo 0 fossero più resistenti rispetto a quelli con gruppo A: il 9,10% dei contagiati era 0, ben il 37,75% faceva parte di quello più a rischio, idem per i decessi: il 25% quelli con 0, il 41,26% con A.

"Dati poco solidi"