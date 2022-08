"Vi ammiro". Roger Waters finanzia l'Ong che recupera i migranti in mare

Un aiuto economico all'Ong che recupera migranti in mare. E un incoraggiamento: " Sono con voi, vi ammiro ". La presa di posizione di Roger Waters, stavolta, non si è fermata alle parole o alle ramanzine ideologiche pronunciate da un palco. Il fondatore dei Pink Floyd ha infatti messo mano al portafoglio per sostenere le attività in mare di "ResQ - People Saving People", associazione nata alla fine del 2019 e attiva nel Mediterraneo. Il compositore britannico, che già in passato aveva espresso una posizione aperturista sugli sbarchi dei profughi, ha inviato alla onlus una donazione, unita al proprio apprezzamento.

" Mi piacerebbe unirmi a voi in una delle vostre missioni, ma al momento non posso che contribuire con un sostegno finanziario ", ha scritto il musicista nella lettera inviata a Emiliano Giovine, avvocato e membro del direttivo di "ResQ People Saving People". Il fondatore dei Pink Floyd ha quindi aggiunto: " Vi ho mandato una donazione, una goccia nell'oceano, per aiutare i nostri fratelli e sorelle che si trovano in mare, in balia dei trafficanti di esseri umani e delle onde. Ammiro molto il lavoro che fate: con amore e rispetto ". Una presa di posizione molto chiara, parallelamente quale - al di là delle intenzioni umanitarie - si potrebbero però aprire varie riflessioni legate agli effetti collaterali negativi delle politiche dei porti aperti.

Il contributo offerto dal musicista è chiaramente stato accolto con favore dall'associazione che ne ha beneficiato. " Poter annoverare Roger Waters tra i nostri sostenitori, insieme a migliaia di cittadine e cittadini italiani che hanno creduto in questa idea è fonte di grande orgoglio ed emozione per tutta ResQ ", ha spiegato in una nota l'Ong. In questo momento l'imbarcazione utilizzata dalla onlus è in porto per riparazioni, ma non è escluso che appena torni in mare possa ospitare anche lo stesso leader dei Pink Floyd. Sino a oggi, nelle sue missioni in mare la nave ha soccorso 225 persone.

Già nel 2019 Waters era entrato a gamba tesa sul tema migranti, facendo una sorta di predica all'Italia. " Non attraversano il Mediterraneo perché vogliono mangiare la vostra pizza ", aveva polemizzato il musicista, invitando gli italiani a prodigarsi maggiormente nel salvataggio dei profughi e parlando di " recrudescenza di neofascismo in Italia e in Europa ". A quelle parole aveva replicato il leader della Lega, Matteo Salvini: " Nessuno ti impedisce di ospitare, a tue spese, migliaia di immigrati. Noi Italiani abbiamo già accolto e pagato abbastanza ".