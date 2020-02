Vienna, al ballo delle debuttanti si presenta la prima coppia di donne: una delle due indosserà il frac

Il prossimo 20 febbraio parteciperanno al famoso ballo delle debuttanti, che in Austria non è soltanto un appuntamento socialmente importante, ma anche un momento storico, visto che si celebra dai tempi del congresso di Vienna. Indosseranno un frac scuro e un abito a meringa. Ma Sophie Grau e Iris Klopfer saranno la prima coppia di donne ammessa all’Opernball dalla sua fondazione.

La prima coppia femminile

Secondo quanto riportato dal Corriere della sera, infatti, le due ragazze dovranno partecipare indossando però un abito maschile e uno femminile. Così Sophie Grau, che si definisce "di genere non binario", indosserà un completo da uomo, mentre la sua amica, Iris Klopfer, che conosce da sempre e che si sente parte della comunità Lgbti pur riconoscendosi "al 100% femmina", metterà il classico abito utilizzato dalle debuttanti. E nonostante rappresentino un’eccezione tra le 150 coppie di debuttanti, le due amiche tedesche, entrambe del Baden- Württemberg, hanno sempre sognato di partecipare al ballo.

La scelta

Le due giovani, entrambe 21enni, studiano al Conservatorio e a Medicina e, unite da un’amicizia che è iniziata alle elementari, hanno scelto di presentarsi insieme all’occasione viennese. Secondo quanto riportato dal quotidiano, Grau avrebbe dichiarato che a convincerla a iscriversi danza, da bambina, sarebbe stata proprio l’amica di sempre: " Da allora guardiamo i video su YouTube, le coreografie e quella del ballo di Vienna…beh toglie il fiato. Quest’estate ci eravamo dette: perché non andiamo? ".

La candidatura "per gioco"

In base a quanto ricostruito dal quotidiano, le due 21enni tedesche avrebbero inviato la loro candidatura nel mese di settembre e dall’Austria sarebbe arrivato l’ok due mesi dopo. Così, dopo la decisione presa "quasi per gioco", le due ragazze saranno le prime donne a presentarsi insieme al celebre evento austriaco. E se per convenzione, l’abbigliamento del cavaliere è quello del classico abito da uomo, anche per la celebre coreografia del ballo delle debuttanti, Grau ha precisato: " Il nostro orientamento non è rilevante. Ma per i vestiti abbiamo scelto così: io preferisco i pantaloni. Quindi le ho lasciato la meringa e ho scelto il frac ".

Una partecipazione controversa

Anche la madrina del ballo, Maria Grossbauer, ha sottolineato l’irrilevanza del loro orientamento. " Basta che sappiano il Dreiviertelvalser ", ovvero il complicato valzer al termine del ballo, avrebbe detto la deputata conservatrice. Non tutti, però, sembrano d’accordo con la partecipazione al ballo delle due ragazze. Richard Lugner, per esempio, che portò all’Opernball Sophia Loren e Geri Halliwell, avrebbe detto in più occasioni che " la reputazione del ballo non va distrutta ".

"I costumi? Solo travestimenti"