VinciCasa, il vincitore: "Così ho realizzato un sogno per le figlie"

“Donald Duck”, è questo il nome di fantasia scelto dal vincitore del concorso n. 288 del 14 ottobre di VinciCasa, a raccontare la sua storia. Un uomo, - chirurgo di professione da 40 anni - e non per questo meno fragile. Donald Duck, infatti, con la sua dolcezza e le sue debolezze è soprattutto un padre, un marito, un amico e soprattutto fortunato perché ha vinto il premio di 500mila euro nel punto vendita Sisal Tabacchi Rosati situato in via Crescenzio, 91A a Roma. Il premio, ricordiamo, che consiste in 200mila euro corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo mentre i 300mila restanti sono destinati all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano.

Sensibile e tenace nello stesso tempo, il fortunato che ha vinto una casasembra mostrare freddezza in tutto ciò che fa, concentrandosi di più sull’aspetto razionale che su quello emozionale.

Eppure, Donald Duck, sa che sono le persone della sua famiglia quelle con cui confidarsi, accoccolarsi alla sera sul divano, per cui sperare che si realizzino piccoli e grandi sogni. Sa che sono la moglie e le figlie il primo pensiero per cui vale la pena alzarsi la mattina.

Ha deciso di giocare al VinciCasa in una giornata normalissima, come fa spesso per distrarsi, durante una pausa davanti a una tazza di caffè.Un momento di relax dove affiorano sempre i ricordi più preziosi della sua vita. Date che hanno scolpito l’uomo che è oggi. E sono esattamente quelle date i numeri che gioca al VinciCasa, perché per Donald Duck “la vita è come un cerchio che gira introno a sé stesso. Il fulcro è solo la famiglia”. E saranno proprio i numeri 3, 11, 17, 30, 33 che lo decreteranno vincitore di una casa oltre a 200.000€ subito e che scoprirà essere i numeri vincenti direttamente da una telefonata dell’amico ricevitore fra stupore, gioia e poi solo anta serenità.

“Una telefonata ti può cambiare la vita e grazie a una sola telefonata hai la consapevolezza che potrai sistemare le figlie per il futuro, in un attimo. Un attimo, come quell’istante in cui spegni la luce della sala operatoria … e tutto è andato bene”, racconta aggiungendo: “Le storie a lieto fine non sono solo quelle delle favole ma quelle di chi ha combattuto per arrivare a un traguardo, ha lottato per studiare e magari ha anche sofferto per le notti in cui ha lasciato sole le figlie che volevano il bacio della buona notte dal loro papà”.

Il vincitore andrà in pensione serenamente e non sa ancora dove le figlie vorranno acquistare la casa dei loro sogni, perché è a loro che destinerà la vincita. L’unica cosa che sa per certo, però, è che è riuscito a realizzare il suo desiderio più grande … “non c’è nulla di più bello che essere papà e prendersi cura delle proprie figlie”.

