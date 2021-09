Violano la quarantena per andare alle nozze: nei guai una 15enne e la madre

Sarebbero dovute restare in quarantena ancora per qualche giorno, invece hanno deciso di partecipare ad un matrimonio con numerosi invitati: protagoniste della vicenda una donna di 48 anni e la figlia 15enne, entrambe originarie di Alcamo (centro in provincia di Trapani).

Secondo quanto riportato da Palermo Today, sarebbe stata l'adolescente a risultare positiva ad un tampone naso-faringeo. Ciò nonostante, tuttavia, madre e figlia avrebbero comunque partecipato ad un matrimonio celebrato ad agosto nella chiesa madre di Alcamo, violando le restrizioni loro imposte dal regime di quarantena.

Dopo la messa, i festeggiamenti per le nozze erano proseguiti all'interno di un ristorante sito nel territorio di Partinico (sempre in provincia di Trapani): stando a quanto ricostruito dagli inquirenti dopo la denuncia ricevuta, le due avrebbero preso parte anche al banchetto. La segnalazione inoltrata alla Asp di Trapani avrebbe fatto scattare la macchina delle ricerche: grazie ad una serie di controlli incrociati, è stato possibile documentare la presenza della 15enne e della madre al matrimonio, visto che i loro nomi risultavano nelle stesse prenotazioni del ristorante. Una volta certificata la violazione del regime di quarantena, entrambe sono state denunciate dai carabinieri di Alcamo per inosservanza delle norme anti-Covid.

Concluse le ricerche, tuttavia, l'attività della Asp di Trapani è proseguita con l'attivazione della procedura di tracciamento delle centinaia di ospiti presenti al matrimonio: tutti gli invitati sono stati contattati per essere sottoposti all'esame del tampone naso-faringeo al fine di verificare eventuali contagi. Stando a quanto riferito da Palermo Today, tuttavia, al momento non sarebbe risultato positivo nessuno di essi.