"L'arresto? Inutile, l'ammazzo" I treni sui binari della violenza

Dalle molestie sessuale alle aggressioni, sulle tratte ferroviarie lombarde più trafficate, i casi di violenza non si placano. A denunciarlo è l'onorevole Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.

L'ultimo episodio risale a sabato scorso, quando una 17enne è stata aggredita, nella zona della stazione di Gallarate, da un 42enne di origini marocchine, con precedenti per lesioni, resistenza e maltrattamenti alla ex compagna. Secondo quanto ricostruito da Varesenews, la vittima stava andando in stazione per prendere il treno quando, poco prima delle 18.00, l'uomo le si è avvicinato, rivolgendole parole oscene. La ragazza ha rivelato che, il giorno prima, lo stesso uomo l'aveva già molestata verbalmente.

Ma questa volta, l'aggressore è passato dalle parole ai fatti. Dopo averle chiesto quanto volesse per andare a letto con lui, il 42enne ha afferrato la ragazza per il collo, spingendola contro la vetrina di un negozio. Poi, ha iniziato a palpeggiarla. In aiuto della 17enne sono intervenuti i ragazzi che, insieme a lei, si stavano dirigendo verso la stazione: un'amica ha cercato di spingere via l'aggressore, aiutando la ragazza a divincolarsi, mentre un altro giovane ha chiamato la polizia, arrivata sul posto in pochissimi minuti. Nonostante l'intervento degli amici della giovane, il 42enne marocchino sarebbe riuscito a baciarla.

Grazie alla velocità con cui sono intervenuti gli agenti, l'aggressore è stato arrestato e ora si trova in carcere con l'accusa di violenza sessuale. Prima di essere portato via, però, l'uomo avrebbe minacciato la vittima, davanti agli agenti: "Dell'arresto non me ne frega niente. Quando esco la ammazzo ", avrebbe detto rivolto alla 17enne, secondo quanto riporta Malpensa24.