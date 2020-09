"Perché prevedo pochi morti...". Gismondo "ridimensiona" la seconda ondata

Ci sarà la seconda ondata del virus nella stagione fredda? Se sì, cosa dobbiamo aspettarci? '' Sono abbastanza tranquilla perché abbiamo imparato a gestire le situazioni critiche '' afferma la virologa dell'Ospedale Sacco di Milano Maria Rita Gismondo che, in un'intervista rilasciata all'Adnkronos Salute, rassicura sull'eventualità di un colpo di coda funesto del Coronavirus al prossimo inverno.

Una pioggia di buone notizie che fuga le previsioni apocalittiche dei catastrofisti. In barba ai pronostici di lutti e sventure, la direttrice del Laboratorio di Microbiologia clinica, Virologia e Diagnostica delle bioemergenze del Sacco spiega che, qualora dovesse arrivare un nuovo sciame di contagi, il rischio di rimpiombare nell'incubo del mese di marzo, quando le terapie intensive erano sature e tenere la conta dei decessi era diventato uno strazio quotidiano, è quasi nullo. Posto che il Sars-Cov-2 resti pur sempre un nemico invesibile e meschino, ad oggi, non vi è motivo di preoccupazioni eccessive: " Previsioni precise sono impossibili da fare . - premette la virologa - Mi aspetto ondate più o meno importanti di contagi. Ma siamo abbastanza tranquilli perché siamo diventati molto più bravi a gestire la malattia, e questo ci porterà senz'altro a un numero limitatissimo di decessi".

In Italia, e in tutto il resto d'Europa, c'è stata una risalita dei casi di infenzione nelle ultime settimane. Ma il dato numerico, fine a sé stesso, è irrilevante senza una interpretazione congrua di quello che è l'attuale - e reale - andamento della curva epidemiologica. D'altraparte, era più che pronosticabile un incremento dei contagi durante la stagione estiva, specie durante gli spostamenti per le vacanze. ''I n questo momento stiamo 'pagando pegno' per esserci lasciati un po' andare in vacanza, - aggiunge la Gismondo - con qualche misura di contenimento in meno ".