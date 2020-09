Il virologo: "Covid? Rischio psicosi" Quello che i catastrofisti non dicono

" Ci sono altre malattie che si stanno trascurando e richiedono assistenza ". A dirlo è il virologo Fabrizio Pregliasco , ricercatore all'Università degli Studi di Milano e Direttore sanitario Irccs Istituto Galeazzi di Milano, che non ammette ignoranza sul virus ricordando l'esistenza di altre patologie ben più gravi e deleterie finite ormai nel dimenticatoio.

Non c'è solo il Coronavirus e sarebbe bene, di tanto in tanto, ricordarselo. L'esperto asfalta i catastrofisti della pandemia, quelli che annunciano alla disperata l'arrivo imminente di una seconda e devastante ondata globale. Ma, sebbene non sia da escludere un incremento dei casi per il prossimo autunno, non vi è motivo alcuno per una preoccupazione eccessiva. Insomma, l'apocalisse può attende ancora. " Sono ottimista, ma prudente . - afferma Pregliasco in una intervista al Corriere della Sera - Prepariamoci a una seconda ondata ed, eventualmente, pensiamo a lockdown mirati. Ma se riusciamo a intercettare i casi e, soprattutto, se ci sarà una buona risposta dalla sanità territoriale (compresi i medici di base, ndr ) per il controllo della situazione, potremo stare tranquilli. Bisogna evitare psicosi verso questa patologia ".

Dunque, il consiglio è: mantenere i nervi saldi. Tra i risvolti più insidiosi che nasconde il virus vi è sicuramente il rischio di una psicosi collettiva. Ma con un pizzico di buon senso, e poche regole, la convivenza col Covid può essere gestita in tranquillità. '' Le regole di prevenzione 'classiche' (mascherine, distanziamento e disinfezione) valgono sempre. - spiega - E in più occorre promuovere la vaccinazione anti-influenzale (e anche quella contro lo pneumococco, responsabile di polmoniti, ndr ). Le vaccinazioni, di qualsiasi tipo, 'allenano' il sistema immunitario a difendersi contro le infezioni ".

In Italia, nelle ultime settimane, è stato segnalato un altro picco di contagi. Che cosa indicano questi dati? ' 'Nelle ultime sei settimane i casi stanno aumentando, i soggetti in terapia intensiva sono triplicati, nell'ultima settimana sono stati intercettati 691 nuovi focolai e l'indice di contagio, il famoso Rt, è arrivato a 1,14 (questo indice dà l'idea di quanto un individuo infetto riesce a trasmettere il virus ad altre persone: l'ideale sarebbe sotto l'uno, cioè un individuo positivo infetta meno di un'altra persona, ndr ). - continua il virologo - Ma tutti questi numeri non sono rilevanti: la situazione è naturale e perfettamente gestibile. Dimostra la capacità di individuare i positivi e di controllarli. Ci dobbiamo abituare alla presenza del virus ''. A conti fatti, e con una corretta interpretazione dei dati, sembra che oggi la malattia sia meno grave e più gestibile: '' I 1.600 contagi di ieri sono diversi da quelli di alcuni mesi fa. Oggi riusciamo a intercettare infetti e asintomatici che prima non vedevamo e, quando necessario, a trattarli precocemente (il caso di Silvio Berlusconi è emblematico: intercettato subito, quando aveva un'altissima carica virale, è stato trattato con antivirali, con successo, ndr ). Ma il virus non è cambiato ".