Virologo Gallo: "L'epidemia di coronavirus non finirà nel 2021"

Robert Gallo è fra gli scopritori, negli anni Ottanta, del virus dell'Aids e del primo test per diagnosticare l'Hiv. Oggi è il direttore dell'Institute of Human Virology presso la University of Maryland (Usa). È riconosciuto come uno dei massimi esperti di virologia del mondo e nelle ultime ore è stato intervistato da Adnkronos Salute a margine dell'evento 'Unlock_IT', seconda edizione di SudeFuturi, promosso dalla Fondazione Magna Grecia. In quell'occasione ha ricevuto il Premio Internazionale Magna Grecia 2020. Inevitabile per lui parlare della pandemia di coronavirus in corso, sulla quale Robert Gallo ha espresso le sue opinioni sia sulle tempistiche di fine dell'emergenzia, sia sulle effettive potenzialità dei vaccini sui quali sono attuamente riposte le speranze.

" Non sono assolutamente sicuro che la pandemia Sars-CoV-2 finirà nel 2021, mi aspetto che in alcune parti del mondo ancora ci saranno numeri di contagi ampi ", ha detto Robert Gallo. Una previsione non del tutto nuova, che va a confermare le dichiarazioni già fatte nei giorni precedenti anche da altri virologi, sia italiani che stranieri. Per valutare quando si potrà dichiarare finita la pandemia di coronavirus bisognerà considerare anche l'efficacia dei vaccini, che in queste settimane si è iniziato a distribuire in alcuni Paesi, Regno Unito in primis. Robert Gallo ha fatt un parallelismo tra la ricerca del vaccino per l'HIV e quello contro il coronavirus: " Sviluppare una terapia contro l'Hiv è stato un risultato più importante che arrivare in meno di un anno al vaccino contro Sars-CoV-2 perché, in questo caso, non è un problema realizzarlo. Quindi, per me non è stato un risultato monumentale arrivare in meno di un anno all'obiettivo del vaccino, mi ha sorpreso solo la velocità ". Lo stupore di Robert Gallo per la velocità con la quale il vaccino è stato sviluppato è lo stesso di molti suoi omologhi, che non si aspettavano tempi così brevi tra lo sviluppo e l'effettiva somministrazione delle prime dosi.