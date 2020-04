Virus, gli intellettuali tedeschi e i leader anti-Merkel vogliono i coronabond

Alcuni delle voci più autorevoli tra gli intellettuali tedeschi contemporanei si sarebbe detto a favore dei coronabond, cioè una forma di obbligazione comune a tutto il gruppo di 27 Paesi per fornire risorse a un fondo comune di risposta alla crisi economica e finanziaria dovuta alla diffusione del coronavirus. A confermarlo, domani, saranno le loro firme, pubblicate sul settimanale Die Zeit, sul numero che uscirà in edicola. Tra i nomi, spiccano quelli del filosofo Juergen Habermas, dello scrittore Peter Schneider, dei registi Margarethe von Trotta e Volker Schloendorff, dell'ex ministro degli Esteri Joschka Fischer e dell'europarlamentare e saggista Daniel Cohn Bendit.

La motivazione degli intellettuali

Nell'appello firmato dagli intellettuali si legge che, nella "questione decisiva" della solidarietà, " i Paesi del Nord sono riluttananti nei confronti dei fratelli e delle sorelle del Sud ". E ancora che il Nord " si rifiuta in modo rigido di dare il proprio assenso a un fondo garantito da tutti gli Stati dell'Unione europea attraverso il quale sarebbe possibile condividere l'immenso peso finanziario di questa crisi ". Da lì, la decisione di raccogliere le firme a favore della misura.

I coronabond sul tavolo

Intanto, come spiegato ad Adnkronos da Brando Benifei, capodelegazione del Partito democratico nel Parlamento europeo, anche a Bruxelles, le forze politiche stanno lavorando perché sul tavolo dei capi di Stato e di governo dell'Ue arrivi un "ventaglio" di proposte per aiutare i Paese membri ad affrontare adeguatamente le conseguenze della crisi provocata dalla pandemia di Covid-19. Come confermato dal dem, i coronabond, cioè obbligazioni che forniscono una "rete di protezione" per le passività future e non per quelle pregresse, sono ancora uno strumento che "resta sul tavolo".

Le azioni