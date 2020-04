"Nelle rsa è omicidio colposo": le morti finiscono in procura

La procura di Milano sta indagando sulle case di riposo e sul numero dei morti tra i ricoverati per coronavirus, a cominciare da uno degli istituti più conosciuti del capoluogo lombardo, il Pio Albergo Trivulzio. Come spiegato dal procuratore aggiunto di Milano, Tiziana Siciliano, ad Adnkronos, " l'intero sesto dipartimento della procura, competente per la salute pubblica, sta lavorando alle varie segnalazioni: contestiamo reati di diffusione colposa di epidemie e omicidio colposo ". Il sospetto, in piena emergenza causata dal Covid-19, è che qualcosa nei protocolli di alcune strutture possa non aver funzionato.

Gli ispettori

E in queste ore è stata comunicata la decisione del ministro della Sanità, Roberto Speranza, e del suo vice, Pierpaolo Sileri, di inviare gli ispettori nel polo geriatrico milanese più conosciuto. Secondo quanto riportato da Repubblica, il Pio Albergo Trivulzio sarebbe finito al centro di un'inchiesta della procura con l'accusa di avere celato casi di contagio, mettendo così a rischio ospiti e sanitari.

Gli altri istituti segnalati

In base a quanto ricostruito, le diverse denunce sarebbero sul tavolo del procuratore aggiunto d e riguarderebbero, oltre alla "Baggina", la casa di riposo don Gnocchi, la casa famiglia ad Affori, la Sacra Famiglia di Cesano Boscone e la casa di riposo del Corvetto. Attualmente, le indagini si stanno concentrando sulle posizioni documentali. I fascicoli aperti nascono dalle denunce dei parenti degli anziani, ma anche da associazioni e sindacati che avrebbero segnalato episodi poco chiari.

I controlli in Italia