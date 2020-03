Virus, la testimonianza di un 29enne: "Ragazzi, non sentitevi invincibili"

Ha 29 anni ed è ricoverato a Rovereto da quando il test al coronavirus è risultato positivo. " Mi sono sentito male da un giorno all'altro. Sintomi influenzali e una sensazione pesante nel petto, come se avessi polvere e sassi nei polmoni, e non riuscivo a respirare bene. La guardia medica mi ha rassicurato, ma sono stato male quattro giorni fino a che una sera ho iniziato a parlare e a stare in piedi con fatica ", ha raccontato il giovane Mattia alla trasmissione di Rai Tre, Agorà.

" In ospedale mi hanno fatto il tampone che è risultato positivo e mi hanno ricoverato - ha continuato -. Non riesco quasi a descrivere i sintomi, il mio corpo avvertiva che era una cosa nuova. Il virus è imprevedibile, non ti dà tregua: stanotte ho avuto nuovamente tosse pesante, stamattina mi sento meglio". Il ragazzo, residente nella Capitale, si trovava in Trentino per la stagione invernale. È giovane e in salute, un fisico forte e sportivo. Poi il test del coronavirus positivo e il ricovero. " Quando ho iniziato a sentirmi male eravamo già in autoisolamento a Canazei perché avevano chiuso gli impianti sciistici. Spero di non aver contagiato i miei coinquilini ".

" Qui al Nord la situazione è molto più grave ", ha continuato Mattia lanciando un messaggio a tutti i giovani. " Ho visto su internet gente che va a correre tranquilla, che fa scampagnate. Restate a casa, siate altruisti e responsabili. Ragazzi, non sentitevi invincibili come mi sentivo io. Non è vero che non può colpirvi ", ha dichiarato nella speranza che nessuno passi quello che sta vivendo sulla sua pelle. Mattia è la testimonianza che anche un ragazzo giovane può stare male e che il coronaviurs non è da sottovalutare. " Ho 29 anni - ha scritto in un post sul suo profilo Facebook -. Sta merda di virus prende anche i giovani e ti uccide dentro. La terapia non è semplice, per favore rimanete in casa. Non dovete fare le olimpiadi, risparmitevi la corsetta, fatelo per i vostri cari ".