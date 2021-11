Ricoverato per Covid, fugge dall'ospedale e uccide il figlio di 10 anni

Un bambino di 10 anni è stato trovato morto in una casa a Vetralla, nel Viterbese, con una ferita alla gola, inferta probabilmente con un coltello da cucina. Al momento si indaga per omicidio. Il colonnello Andrea Antonazzo, comandante provinciale dei carabinieri di Viterbo, parlando con i giornalisti presenti allo Stradone Luzi di Vetralla ha confermato: "Stiamo indagando sull'omicidio di un bambino di dieci anni".

La vittima aveva solo 10 anni

Proprio in quel luogo si trova l’abitazione nella quale una mamma, nel pomeriggio di oggi, martedì 16 novembre, ha rinvenuto ormai privo di vita il corpo di suo figlio, un bimbo di soli 10 anni, che era stato prelevato a scuola alle 13.30 da un parente e riportato a casa. Il piccolo aveva una ferita alla gola provocata dalla lama di un coltello da cucina. L'uomo che lo ha probabilmente accoltellato a morte, un 44enne polacco, aveva un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna e dal bambino, avuto dalla donna.

Non sarebbe quindi stato un colpo accidentale inferto durante una lite tra la coppia, come inizialmente si era pensato. Infatti la donna, come chiarito dal comandante provinciale Antonazzo che si trova sul posto della tragedia, sarebbe arrivata a casa in un secondo tempo, circa due ore dopo, quando ormai il bambino era già morto: “La mamma è chiaramente sotto choc perché il bambino non c’è più. Stiamo valutando le responsabilità di questo omicidio. C’era anche il papà nell’abitazione che aveva un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie e dal figlio”.

L'uomo aveva il divieto di avvicinamento

Inutile è stato l’arrivo dei soccorsi che hanno solo potuto constatare la morte del bimbo. La mamma, che ha trovato il corpo senza vita del figlio una volta rientrata in casa verso le 15.30, è illesa e sotto choc. A riferire la dinamica ai carabinieri di Viterbo è stata la stessa donna. Secondo quanto si apprende il 44enne e la donna non erano ancora separati legalmente. Da una prima ricostruzione l'uomo, padre della giovane vittima, si sarebbe allontanato da un ospedale di Roma dove fino a questa mattina si trovava ricoverato per Covid che aveva contratto a ottobre. Quando i carabinieri sono arrivati nell'abitazione di Cura di Vetralla l'uomo era in stato di incoscienza.