Cecchi Gori tra amori, film e Trump: "Ma ora ho solo bisogno di amicizia"

Vittorio Cecchi Gori ha vissuto tante vite. È stato imprenditore, politico, produttore cinematografico. Tutte occupazioni che gli hanno permesso di arrivare ai grandi successi della sua carriera, intraprendere conoscenze importanti come quella con Trump e Bill Gates e fare esperienze di cui sembra non avere rimorsi.

A gennaio del 2022 era stato ricoverato per problemi cardiaci mentre stava scontando i domiciliari nella sua residenza. Cecchi Gori, infatti, era stato arrestato per bancarotta fraudolenta della Safin cinematografica e della Fiorentina e aveva accumulato una pena di 8 anni, poi sospesa per motivi di salute. In un'intervista al Corriere, riguardo le faccende giudiziarie ha detto: "Avevo un ruolo in 48 società, qualcosa mi è sfuggito, ma non mi sono accorto di aver fatto niente di male, quel che è successo non lo so dire tuttora - e ancora - Spero solo che il presidente Sergio Mattarella, così equanime e sereno, mi conceda l’onore della grazia" .

Gli amori da cronaca rosa e le amicizie internazionali

Una vita da film la sua da ricco playboy. Le sue relazioni rimbalzavano tra una rivista di gossip e un'altra, dal matrimonio finito male, con guai giudiziari e un pesante divorzio dalla moglie Rita Rusic alla fidanzata Maria Grazia Buccella, da Maria Giovanna Elmi e Ornella Muti a Valeria Marini. Lui però non s'identifica con il termine playboy perché secondo il suo parere anche le relazioni erano una faccia del suo impegno lavorativo. "Io lavoravo e lavorando conoscevo attrici", sostiene l'imprenditore che attualmente non ha una compagna: "A 80 anni, ho più bisogno di amicizia" .

L'amicizia con Trump era nata a seguito di un affare tra i due: "Avevo comprato casa da lui a New York, attico e superattico su Central Park. Abbiamo fatto amicizia, era debordante, ma era un uomo semplice, capiva tutto al volo". Tra le più grandi peronalità aveva conosciuto anche Bill Gates e Gabriel García Márquez.

I primi e gli ultimi film