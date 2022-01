"Questi maledetti...". La casa della dem Prestipino svaligiata mentre si vota per il Colle

Mentre Patrizia Prestipino, deputata romana del Partito Democratico, si trovava fuori per lavoro, prima alla Camera per la votazione giornaliera per il presidente della Repubblica e poi ad una celebrazione per la Giornata della memoria, i ladri hanno svaligiato la sua abitazione nella Capitale, in zona Mostacciano.

“Io non so se questi maledetti leggeranno mai questo post ma sappiano che la Digos è già operativa e, insieme alle immagini della telecamera che ho sparse ovunque, ricostruiamo chi sono. E vi assicuro che non avranno vita facile” , le parole della Prestipino in un post sui social. Nel corso del messaggio su Facebook, la deputata ha invitato i banditi a riconsegnare la refurtiva, non tanto per una questione economica, quanto di ricordi.

Come ricostruito dalla dem a Il Messaggero, dopo l’intrusione attraverso la portafinestra che dà sul giardino, i ladri hanno addormentato con qualche droga i due cani labrador e la gatta per poter agire senza ostacoli. “Questa è la cosa che mi fa più male” , la rabbia dell’esponente Pd. I malviventi hanno preso molti oggetti di famiglia, dagli anelli agli orologi del compagno, fino ai più semplici ricordi: difficile fare una stima del danno, ma di sicuro “hanno portato via molte cose” .