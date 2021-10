Vuoi lavorare nel mondo della scuola? Invia adesso la tua MAD e ottieni incarichi di supplenza

Da poco il Ministero dell’Istruzione ha sbloccato la possibilità di inviare le domande di Messa a Disposizione anche per gli iscritti nelle graduatorie scuola.

Questo è accaduto perché le scuole hanno bisogno di insegnanti per sopperire alle numerose cattedre lasciate scoperte da chi ha rifiutato l’incarico.

Molti sono i posti richiesti al nord Italia, specialmente nella provincia di Milano.

Inviare la domanda di Messa a Disposizione in questo momento è la scelta migliore per chiunque voglia candidarsi come insegnante nelle scuole.

In breve, se invii adesso la tua domanda di Messa a Disposizione, hai maggiori probabilità di essere chiamato per una supplenza.

Che cos’è la domanda di Messa a Disposizione e come puoi inviarla?

La domanda di Messa a Disposizione (MAD) è un curriculum, con il quale è possibile candidarsi presso un istituto scolastico pubblico.

Candidandoti con una Messa a Disposizione, avrai l’opportunità di essere convocato per ricoprire incarichi di supplenza.

Docenti.it si occupa da oltre 6 anni di aiutare neolaureati o aspiranti docenti ad entrare nel mondo della scuola, tramite l’invio della domanda di Messa a Disposizione.

Con il servizio di Invio MAD online di Docenti.it, tu avrai la possibilità di usufruire di:

Assistenza da un consulente, entro 24h dalla compilazione della tua MAD sul portale. In pratica, verrai ricontattato telefonicamente da un consulente che riepilogherà i dati inseriti e ti affiancherà passo per passo, fino all’invio della tua MAD.

La tua Messa a Disposizione verrà inviata alle scuole dopo che il consulente l’avrà resa priva di qualsiasi errore, in modo tale che nessuna scuola possa rifiutare la tua candidatura.

Al termine della procedura riceverai un report di tutte le scuole che hanno ricevuto la tua domanda di Messa a Disposizione con i loro contatti.

In questo modo potrai contattare tu stesso le scuole per assicurarti della trasparenza del servizio.

Il servizio di Docenti.it è protetto dalla garanzia Soddisfatti o rimborsati.

Questo significa che: se non sarai ricontattato entro le 24h stabilite, sarai rimborsato.

Lo stesso succederà se tu non dovessi ricevere il servizio di consulenza adeguato.

Nonostante la scuola sia già iniziata, molti sono i posti ancora vacanti per i docenti.

E sai da chi verranno occupati questi posti?

Esatto: dai supplenti che le scuole convocheranno mediante le domande di Messa a Disposizione pervenute agli istituti.

Stai cercando un’opportunità di lavoro nel mondo della scuola?

L’hai trovata!