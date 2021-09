Week end di maltempo per mezza Italia: ecco dove pioverà

Dopo qualche giorno in compagnia dell'alta pressione, le condizioni meteo stanno peggiorando ad iniziare dalle regioni settentrionali: il prossimo week end, infatti, condizioni di maltempo interessanno soprattutto il Centro-Nord con una sventagliata di piogge e temporali da ovest verso est.

Le avvisaglie di oggi e domani

Come mostrano le immagini del satellite, un tappeto di nubi collegato ad una perturbazione con il suo centro motore sul Mediterraneo occidentale sta già interessando molte delle nostre regioni con piogge sparse e qualche temporale: per giovedì a rischio soprattutto Liguria, Piemonte, Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna e Toscana con fenomeni frequenti intervallati da pause asciutte. Discreto al Centro Italia con nubi alte e sottili ma senza piogge, bel tempo invece al Sud e sulla Sicilia con meteo ancora estivo e temperature massime fino a 31-32 gradi. Venerdì, invece, il maltempo si estenderà anche a Lazio, Umbria, Abruzzo e Campania con temporali specie nel pomeriggio, schiarite al Nord ma si tratterà di un fuoco di paglia.

Il maltempo del week end

Come dicono gli esperti, le ultime elaborazioni indicano il passaggio di una goccia fredda in quota che provocherà intensi fenomeni al Centro-Nord. Un fronte temporalesco andrà ad interagire con l'aria caldo-umida preesistente nei bassi strati dell'atmosfera: lo scontro tra masse d'aria diverse rischierà di provocare anche grandinate e locali nubifragi al Nord e localmente anche sulle regioni tirreniche. Su tutte le altre zone d'Italia ci sarà un'alternanza di nubi ed ampie schiarite per buona parte della giornata di sabato con maggiori spazi soleggiati al Sud. Domenica 19 settembre, invece, la situazione più critica si avrà sul Triveneto dove il passaggio dell'area di bassa pressione provocherà precipitazioni abbondanti anche a carattere di nubifragio tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Con l'ingresso del fronte freddo è previsto anche un deciso calo termico che riporterà le temperature intorno alle medie climatiche di inizio autunno al Centro-Nord. Al Sud, invece, grazie alla presenza dell'anticiclone africano, sembrerà ancora di essere in piena estate con tanto sole e temperature massime fin verso i 30/32°C durante le ore più calde.

Settimana prossima: arriva l'autunno?

È ancora prematuro per stilare una previsione vera e propria ma sembra che la nuova stagione voglia fare la voce grossa: proprio in concomitanza con l'equinozio d'autunno che quest'anno sarà mercoledì 22 settembre, l'Italia verrà attaccata da una serie di perturbazioni con piogge diffuse e un clima via via più freddo. Anche in questo caso, sarà dapprima il Nord Italia a sperimentare un clima davvero autunnale: ancora ai margini il Centro mentre al Sud, pur con un calo termico, continuerà l'estate settembrina fatta da bel tempo e clima in prevalenza stabile. In ogni caso, come sempre per le previsioni a medio-lungo termine, saranno necessari nuovi aggiornamenti.